Đạt điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO: Nam sinh sẵn sàng cho Vòng Chung kết quốc gia

TPO - Đạt điểm tuyệt đối ở Vòng Sơ loại, Trần Quang Vinh, lớp 6G01, Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội) cho biết đã sẵn sàng chuẩn bị dự Vòng Chung kết quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO diễn ra trong tháng 5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kết quả Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á năm học này, Quang Vinh là một trong những thí sinh đạt số điểm tuyệt đối 100/100. Đề thi có nhiều câu đòi hỏi tư duy, tính toán, liên hệ thực tiễn nhưng không làm khó được cậu bé yêu thích Toán học này.

Bí quyết của Vinh là ôn tập kỹ kiến thức và khi đã vào phòng thi, tập trung cao độ làm bài. Toán tổ hợp là phần em yêu thích nhất và may mắn, các câu hỏi liên quan nội dung này xuất hiện trong đề thi vòng sơ loại.

Trước khi bước vào dự thi vòng loại, em dành thời gian để ôn luyện đề thi của các năm trước. Kiên trì giải quyết hết tất cả các câu hỏi từ dễ đến khó.

Trần Quang Vinh, lớp 6G01 Trường THCS - THPT NewTon xuất sắc đạt điểm tuyệt đối tại Vòng Sơ loại AIMO năm học 2025-2026.

Vinh rất thích giải các Toán bằng nhiều cách khác nhau, sau đó sẽ đúc rút ra kinh nghiệm để giải quyết bằng những cách ngắn gọn mà vẫn cho đáp án chính xác.

“Đồng thời nếu gặp những bài hay, lạ em thường ghi nhớ và ghi chép riêng vào vở tự học của mình. Đây là bí quyết giúp em nhớ lâu hơn kiến thức cũng như dạng đề”, Quang Vinh nói.

Ở trường, ngoài học các nội dung môn Toán theo chương trình của sách giáo khoa, Vinh được thầy cô giáo dạy cả Toán tư duy. Những giờ học Toán hay ho đã giúp nam sinh rèn tính tư duy logic và sự sáng tạo trong các dạng bài thi của AIMO. Nhất là các câu hình học, vốn dĩ không hề dễ dàng “ăn điểm”.

Theo gia đình của Vinh, từ nhỏ em đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu về bộ môn Toán. Em thường thích thú, say sưa với các bài Toán và đạt điểm cao ở môn học này nên gia đình ghi danh dự các kỳ thi để thử sức.

Kết quả, rất ấn tượng khi con giành nhiều huy chương, giải thưởng như: Huy chương Vàng Cuộc thi Toán học không biên giới; Huy chương Bạc AIMO năm 2023-2024; Huy chương Bạc cuộc thi ITMC vòng thi quốc tế tại Thái Lan, giải Nhì cuộc thi IMC, giải Nhất giải bóng rổ Hanoi kids basketball tournament 2023…

Toán không chỉ là những con số khô khan

Giải hàng nghìn bài tập Toán học, nam sinh cho rằng, chương trình Toán ở trường cần nhiều kĩ thuật và công thức để giải quyết trong khi Toán tiếng Anh chú trọng đến tính ứng dụng, thực tế, tư duy sáng tạo đồng thời đòi hỏi phải hiểu các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh.

Đề bài của Toán tiếng Anh yêu cầu học sinh phải hiểu rõ bản chất của vấn đề mà không phải dùng mẹo vặt. Do đó, khi tiếp cận dạng Toán này, em cảm thấy vô cùng hứng thú.

Với Vinh, Toán học không chỉ là những con số khô khan, mà nó mang tính logic, càng học càng cảm thấy thú vị. Những bài khó, đòi hỏi người giải có tính kiên trì, chịu khó đào sâu suy nghĩ.

Ở Vòng Chung kết Quốc gia, Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á diễn ra vào 16-17/5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Vinh xác định sẽ phải cạnh tranh với nhiều thí sinh khác trên toàn quốc. Đề thi chính vì thế cũng được nâng độ khó để thử thách các “chiến binh”.

Trong thời gian này, em tự luyện các dạng câu hỏi và rèn kỹ năng làm bài như: đọc kỹ đề, ưu tiên câu dễ làm trước, khó làm sau.

Em có thói quen ghi ngay ý tưởng của mình vào giấy nháp ngay từ khi đọc lướt qua câu nào đó. Với đề Toán – Tiếng Anh sẽ có những từ vựng khó, chưa hiểu được, em gạch chân những từ khóa để xác định vấn đề trọng tâm và nghĩ phương án giải quyết.

Cuối cùng, dù cuộc thi nào, Vinh quan niệm, cần giữ tinh thần thoải mái, tự tin, xác định thi là để trải nghiệm, không đặt mục tiêu to lớn, tránh áp lực không cần thiết.

Nam sinh Trường THCS - THPT Newton chia sẻ về ước mơ trong tương lai được trở thành thầy giáo dạy Toán.

"Những con số đôi khi có thể khó khăn và phức tạp nhưng chính những người thầy và người bạn đã trở thành động lực để em phấn đấu. Em mơ, một ngày nào đó, chính mình cũng được đứng trên bục giảng để dạy Toán cho các em nhỏ", Vinh nói.

Ngoài học tập, Quang Vinh luôn yêu thích bóng đá, bóng rổ bởi các môn thể thao này mang lại năng lượng tích cực. Trong mỗi trận bóng, Vinh cảm thấy được gắn kết bạn bè và rèn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Em cũng thường có thói quen đọc sách để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Mỗi cuốn sách như một phép nhiệm màu có thể đưa em đi thật xa, học hỏi được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.