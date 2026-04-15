Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh, ép cởi áo để quay clip

TPO - Sau giờ tan học, một nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị 2 bạn cùng lớp dùng ghế đánh vào đầu và ép cởi áo để quay clip.

Ngày 14/4, lãnh đạo Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), cho biết tại trường đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 bị 2 bạn cùng lớp dùng ghế đánh và ép cởi áo ngay trong lớp học.

Theo báo cáo của nhà trường, nữ sinh bị đánh là em B.G.H. (lớp 8A1). Hai học sinh cùng lớp tham gia đánh bạn là P.H.A. và P.Q.C..

Nữ sinh bị đánh liên tục van xin và không thể kháng cự.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 30/3, sau khi tan học, các thầy cô giáo đã ra về, 3 học sinh nêu trên ở lại để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và xảy ra ẩu đả.

Trong lúc xô xát, P.H.A. và P.Q.C. dùng ghế đánh vào đầu em B.G.H.. Không dừng lại, các học sinh còn ép H. cởi áo, quay lại clip. Nạn nhân bị hành hung không thể kháng cự, khóc lóc van xin nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.

Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm và đại diện nhà trường đã mời phụ huynh các em đến trường để giải quyết. Gia đình cũng đưa em H. đến bệnh viện khám sức khỏe.

Theo lãnh đạo Trường THCS Ngọc Lặc, các em trong vụ việc chơi thân với nhau, song không rõ nguyên nhân để xảy ra sự việc trên. Nhà trường đã báo cáo sự việc lên UBND xã và phối hợp với công an địa phương để xác minh nguyên nhân và răn đe các học sinh khác.

“Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức viết bản kiểm điểm đối với học sinh P.H.A. và P.Q.C.. Gia đình các em đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. 3 học sinh trong vụ việc cũng đã xin lỗi nhau, hứa không tái phạm”, lãnh đạo nhà trường thông tin.

#bạo lực học đường #Thanh Hóa #nữ sinh #hành hung #quay clip

