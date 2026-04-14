Hành trình Từ Trái Tim: Đánh thức khát vọng lập thân cho học sinh nơi địa đầu Tổ Quốc

Giữa Cao nguyên đá trùng điệp, nơi con đường đến trường còn gập ghềnh, những cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời đang lặng lẽ “thắp” lên những ước mơ lớn. Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang theo tri thức, mà còn đánh thức ý chí, khơi dậy khát vọng lập thân – kiến quốc trong từng học sinh vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc còn nhiều gian khó.

Vượt núi đánh thức những ước mơ tuổi trẻ

Ngày 13/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục lăn bánh đến những điểm trường vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hà Giang và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang).

Đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim vượt dốc lên Quản Bạ

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên sau dãy núi, đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hà Giang, nơi quy tụ những học sinh ưu tú là con em các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang cũ. Vừa đến công trường mọi người đều thấy rõ không gian trường học hiện ra trang nghiêm; nổi bật trên nóc tòa nhà chính là dòng khẩu hiệu: “Dạy bằng trái tim – Học bằng khát vọng – Chinh phục bằng đam mê”. “Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà như một lời nhắc nhở thường trực, thấm vào từng bước chân, từng ánh mắt của học sinh nơi đây”, thầy Nguyễn Phú San, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Nhà trường có 560 học sinh thuộc 16 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ. Mô hình quản lý, giáo dục toàn diện 24/7 giúp các em không chỉ học văn hóa, mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống và tinh thần tự quản, những yếu tố cốt lõi để trưởng thành.

Các em học sinh trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang chăm chú lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng cùng lời động viên, nhắc nhở về vai trò của học tập trong hành trình lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc.

Trong buổi giao lưu truyền cảm hứng về ý chí, khát vọng lập thân – kiến quốc do PGS, TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ, ở hàng ghế giữa hội trường, em Lý Thị Phượng, học sinh lớp 12A1, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện. Ánh mắt em không rời sân khấu, như đang chắt lọc từng lời để soi chiếu vào chính hành trình của mình.

Phượng chia sẻ, em sinh ra và lớn lên tại xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, cách trường gần 100km. Phượng hiểu rõ hơn ai hết giá trị của cơ hội học tập. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp 10 với học lực khá, em đã nỗ lực không ngừng để vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 11 và tiếp tục duy trì thành tích đó.

Những bài học quý từ sách tiếp lửa cho sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của các em học sinh.

Ước mơ của Phượng là trở thành sinh viên ngành sư phạm, hướng tới Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng sâu xa hơn, đó là khát vọng trở về quê hương, đứng lớp nơi những bản làng còn nhiều thiếu thốn. “Tình yêu nghề giáo của em được nuôi dưỡng từ ký ức tuổi thơ, khi chứng kiến thầy cô băng rừng, vượt núi đến với học sinh. Những hình ảnh ấy lặng lẽ gieo vào em lời hứa, một ngày nào đó, chính mình sẽ tiếp nối con đường ấy”, Phượng cho hay.

Lan tỏa ánh sáng tri thức nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp

Cùng chung không khí đó, em Phượng Văn Quyền, học sinh lớp 12A5, đang đứng trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thời gian không còn nhiều, áp lực ngày càng lớn, nhưng gặp gỡ Hành trình Từ Trái Tim hôm nay đã tiếp thêm cho em một nguồn năng lượng mới. Nhận những cuốn sách từ chương trình, Quyền không giấu được sự xúc động. Em cho biết, mình sẽ dành thời gian đọc và tin rằng kiến thức trong đó sẽ giúp em định hướng rõ ràng hơn con đường nghề nghiệp, phát huy sở trường để thực hiện ước mơ vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Những câu chuyện trong Tủ sách nền tảng đổi đời sẽ giúp em định hướng nghề nghiệp sau này. Từ câu chuyện thành công của những doanh nhân, trí thức trong cuốn sách sẽ là những kiến thức quý để em biết vượt qua những khó khăn, trở ngại để khởi nghiệp – lập thân sau này”, Quyền nói.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hà Giang vui mừng nhận được những cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời.

Trước khi chia tay đoàn, thầy Nguyễn Phú San bộc bạch, nhà trường rất vui khi đón nhận chương trình Hành trình Từ trái tim do Tập đoàn Trung Nguyên triển khai, đặc biệt trong thời điểm chỉ còn 58 ngày nữa là học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, dấu mốc quan trọng mở ra tương lai và lựa chọn nghề nghiệp.

Theo thầy, những cuốn sách do Người sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn, không chỉ mang giá trị tri thức mà còn gửi gắm khát vọng, tư duy và bài học thành công đến thế hệ trẻ. “Với học sinh vùng cao, nơi còn nhiều hạn chế về thông tin, sách chính là ‘ánh sáng’ giúp các em có thêm định hướng, tự tin lựa chọn con đường phù hợp với năng lực bản thân và nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp”, thầy San nói.

Thầy nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo động lực để học sinh mạnh dạn hơn trong việc định hình tương lai, lan tỏa thông điệp tích cực từ những người Việt thành công; qua đó “thắp lửa”, truyền cảm hứng và khát vọng vươn lên cho học sinh ở mọi miền.

Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng là nguồn động viên to lớn về tinh thần với thầy cô và học sinh Trường PTDTBT THCS Quản Bạ

Rời phương Hà Giang, đoàn tiếp tục hành trình hơn 50km đến xã Quản Bạ. Con đường uốn lượn qua những vách núi đá dựng đứng, đưa đoàn đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quản Bạ, nằm nép mình bên danh thắng Núi Đôi Quản Bạ. Ngôi trường nhỏ giữa núi rừng hiện có 340 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó 218 em ăn ở bán trú. Điều kiện đi lại vẫn là một thách thức lớn khi quãng đường từ nhà đến trường có thể lên tới 12km; phần lớn học sinh phải đi bộ mỗi ngày.

Dẫu vậy, không khí học tập vẫn bền bỉ và những con số biết nói cho thấy nỗ lực của thầy và trò. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường đạt khoảng 8–9%, học sinh khá trên 20%. Giữa sân trường, Nguyễn Thanh Uyên, học sinh lớp 8B chia sẻ, câu chuyện của mình. Em sinh ra trong gia đình nghèo với 4 anh em; việc được đến trường đã là một nỗ lực lớn.

Những bài học quý từ sách tiếp lửa cho niềm tin, khát vọng vươn lên của các em học sinh

Nhưng khi lắng nghe những câu chuyện về “mật mã thành công”, ánh mắt em bỗng sáng lên. Em nói về ước mơ trở thành họa sĩ, để vẽ lại những cảnh sắc quê hương, để nhiều người biết đến nơi em sinh ra. Dù ước mơ của em vẫn còn rất trong trẻo, ngây thơ của cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhưng đó là khát vọng, là tình yêu quê hương được hun đúc trong em.

“Con đường phía trước sẽ rất chông gai, nhưng em đã có niềm tin. Những cuốn sách từ chương trình, với những câu chuyện khởi nghiệp - lập thân đã trở thành nguồn động lực để em kiên định hơn với lựa chọn của mình”, Thanh Uyên bộc bạch.

Học sinh trường PTDTBT THCS Quản Bạ hào hứng đón nhận những cuốn sách quý từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời.

Theo thầy Vũ Hồng Hợi, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chương trình Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc “gieo mầm” ý chí, khơi dậy khát vọng và giúp học sinh định hình con đường nghề nghiệp. “Trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới đã đưa nội dung hướng nghiệp vào giảng dạy, nhưng nhiều học sinh vẫn còn mơ hồ về tương lai, thì những cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời này chính là sự tiếp sức kịp thời để các em định hình nghề nghiệp sau này”, thầy Hợi khẳng định.