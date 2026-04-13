'Câu chuyện tháng tư' 2026 – Hành trình Việt từ chất liệu đến bản sắc

Triển lãm nghệ thuật thường niên “Câu chuyện Tháng Tư” 2026 với chủ đề “Hành trình Việt từ chất liệu đến bản sắc” của Trường Sentia mang đến một không gian trải nghiệm sáng tạo nơi học sinh tiếp cận văn hóa dân tộc thông qua nghệ thuật. Không chỉ là một hoạt động trưng bày, triển lãm được thiết kế như một phương thức học tập đặc biệt, giúp học sinh khám phá, cảm nhận và thể hiện tình yêu với đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật của chính mình.

Hành trình trải nghiệm nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu và bản sắc Việt

Triển lãm là kết quả của hành trình học tập xuyên suốt năm học 2025–2026, trong đó học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình tìm hiểu chất liệu truyền thống, nghiên cứu văn hóa vùng miền và sáng tạo tác phẩm dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Từ giấy dó mộc mạc của miền Bắc, hình ảnh phố cổ Hà Nội, phố đèn Hội An, đến biển miền Trung, miền Tây Nam Bộ và một TP. Hồ Chí Minh hiện đại được thể hiện bằng phong cách Pixel Art, mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động về Việt Nam qua góc nhìn của thế hệ trẻ.

Cô Nguyễn Cẩm Vân - Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học Trường chia sẻ, triển lãm nghệ thuật “Câu chuyện Tháng Tư” không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà là hành trình học tập sáng tạo, nơi học sinh hình thành tiếng nói cá nhân thông qua nghệ thuật. “Các em bắt đầu từ việc tìm ngữ liệu, trải nghiệm tác phẩm, tiếp cận chất liệu truyền thống, rồi tự lên ý tưởng và hiện thực hóa sản phẩm. Qua đó, học sinh không chỉ học mà còn hiểu và biết cách diễn giải văn hóa, lịch sử bằng ngôn ngữ của riêng mình”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Năm nay, triển lãm mang chủ đề “Hành trình Việt – Từ chất liệu đến bản sắc”, nhấn mạnh giá trị truyền thống trong sáng tạo và hành trình tự khai phá cái tôi của chính các bạn học sinh. “Từ việc tiếp cận các chất liệu, hình ảnh văn hóa, lịch sử đến quá trình sáng tạo, các em dần khám phá bản sắc và xây dựng tiếng nói riêng qua từng tác phẩm”.

Định hướng giáo dục thẩm mỹ – nền tảng hình thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt

Đồng hành cùng triển lãm là Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, bao gồm họa sĩ Phạm Bình Chương – nghệ sĩ đương đại, thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; họa sĩ Nguyễn Thế Sơn – giảng viên Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, VNU SIS, đồng thời là giám tuyển nghệ thuật; và họa sĩ Thành Vinh – tư vấn chuyên môn môn Mỹ thuật tại SenTia. Sự tham gia của các chuyên gia không chỉ đảm bảo tính chuyên môn mà còn mang đến góc nhìn đánh giá đa chiều, kết nối hoạt động học đường với thực tiễn nghệ thuật đương đại.

Nhận xét về các tác phẩm tại triển lãm, Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn (Giảng viên khoa Nghệ thuật & Thiết kế - VNU SIS, Giám tuyển Nghệ thuật (thành viên Ban Giám khảo) chia sẻ rằng các bức tranh không chỉ dừng lại ở kỹ thuật thể hiện mà đã cho thấy chiều sâu cảm nhận văn hóa và sự tự tin trong cách kể chuyện bằng hình ảnh của học sinh. “Điều đáng ghi nhận là các em không sao chép hình ảnh Việt Nam theo lối quen thuộc, mà đang tự mình diễn giải lại văn hóa qua góc nhìn rất riêng. Có những tác phẩm còn cho thấy sự kết hợp thú vị giữa chất liệu truyền thống và tư duy thị giác hiện đại, điều không dễ đạt được ở lứa tuổi học sinh.”

Theo vị giám khảo này, điểm khác biệt của hoạt động giáo dục nghệ thuật tại SenTia nằm ở việc nhà trường không coi nghệ thuật là môn năng khiếu đơn lẻ, mà là một phương thức giáo dục xuyên suốt, giúp học sinh phát triển tư duy, cảm xúc và bản sắc cá nhân. “Khi học sinh được học nghệ thuật bằng trải nghiệm, các em không chỉ biết vẽ mà còn biết quan sát, cảm nhận và hiểu sâu hơn về văn hóa của chính mình. Đây là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ được căn tính Việt Nam.”

Triển lãm “Câu chuyện Tháng Tư” phản ánh định hướng dài hạn của SenTia trong việc đưa giáo dục thẩm mỹ trở thành một trụ cột quan trọng trong chương trình đào tạo. Từ nền tảng này, nhà trường đang từng bước phát triển định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực nghệ thuật, tạo điều kiện để những học sinh có năng khiếu và đam mê được theo đuổi con đường sáng tạo một cách bài bản, qua đó nuôi dưỡng một thế hệ trẻ vừa giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và bản lĩnh hội nhập.

Triển lãm mở cửa đón phụ huynh, học sinh và cộng đồng yêu nghệ thuật, như một lời mời cùng bước vào hành trình khám phá một Việt Nam đa sắc màu, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, mỗi chất liệu là một dấu ấn, và mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành của thế hệ trẻ.