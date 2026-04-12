Hành trình Từ Trái Tim: Vượt 'cổng trời' mang sách lên biên cương Y Tý

Hành trình Từ Trái Tim vượt “cổng trời” Ô Quý Hồ (tỉnh Lai Châu), băng qua 70km đường đồi núi gập ghềnh đến Đồn Biên phòng Y Tý (tỉnh Lào Cai). Hành trình vượt núi không chỉ mang theo những cuốn sách quý, hành trình còn gửi gắm tình cảm ấm áp từ hậu phương tới những người lính nơi biên cương để khơi dậy ý chí, lan tỏa khát vọng vươn lên cho cán bộ, chiến sĩ và người trẻ vùng cao.

Tiếp thêm niềm tin và ý chí nơi vùng đất mù sương

Ngày 11/4, tiếp nối hành trình từ tỉnh Lai Châu, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến với Đồn Biên phòng Y Tý, mang theo những cuốn sách quý trong Tủ sách đổi đời và tình cảm ấm áp gửi tới những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.

Đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim vượt núi đến với Đồn Biên phòng Y Tý

Từ “cổng trời” Ô Quý Hồ hun hút gió, đoàn Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục vượt qua hàng trăm quả đồi chọc trời. Con đường gồ ghề, uốn lượn qua những triền dốc cao, khi ẩn trong sương mù, lúc lại mở ra những khoảng trời xanh thẳm. Tiếng xe lăn trên đá, tiếng gió rít qua vách núi, hòa cùng nhịp bước của đoàn, tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc của miền biên viễn.

Càng đi sâu, cảnh vật càng trở nên khắc nghiệt. Những mái nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang chênh vênh… tất cả gợi lên cuộc sống còn nhiều vất vả của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Vì vậy, hành trình không chỉ là chuyến đi, mà còn là một lần nhìn thấy, cảm nhận rõ hơn những nhọc nhằn nơi vùng cao.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý nồng nhiệt chào đón Hành trình Từ Trái tim

Đến Đồn Biên phòng Y Tý, khi nhiều vùng của Tây Bắc nóng như “chảo lửa”, nhưng nơi đây thời tiết vẫn se lạnh. Nhưng giữa cái se lạnh ấy, không khí đón tiếp lại ấm lên nhanh chóng. Những cái bắt tay chắc nịch, những nụ cười chân thành của các chiến sĩ khiến khoảng cách dường như tan biến.

Dù công tác trong điều kiện khắc nghiệt, những người lính Biên phòng nơi đây luôn giữ trong mình trái tim nóng ấm. Mỗi lần có khách đến, họ đón tiếp bằng sự gần gũi, giản dị, bằng những câu chuyện mộc mạc mà chân thành. Chính sự ấm áp ấy đã làm dịu đi cái lạnh của núi rừng, khiến ai đặt chân đến cũng thấy thân quen.

Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý phát biểu chào đón và đánh giá cao ý nghĩa của Hành trình Từ Trái Tim đối với các chiến sĩ.

Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý cho biết, đơn vị hiện quản lý, bảo vệ hơn 23 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới. Đơn vị tiếp giáp với xã Sin Suối Hồ (Lai Châu) và xã A Mú Sung (tỉnh Lào Cai). Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ còn đảm nhiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đồng thời, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trung tá Khuất Quang Mạnh chia sẻ, sự có mặt của chương trình ở nơi biên giới xa xôi này chính là tình cảm nồng hậu từ hậu phương, là nguồn động viên sâu sắc dành cho những người lính đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Nuôi dưỡng khát vọng từ những trang sách quý

Trong không khí gần gũi, chân thành, đại diện Trung Nguyên Legend đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ những cuốn sách trong “Tủ sách đổi đời” cùng nhiều phần quà thiết thực. Những cuốn sách được trao đi không chỉ là tri thức, mà còn là niềm tin, là động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực, vươn lên.

Những cuốn sách trong “Tủ sách đổi đời” cùng nhiều phần quà thiết thực đã được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên Phòng Y Tý.

Theo chia sẻ của Trung tá Khuất Quang Mạnh, đây là hành trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tri thức, khơi dậy ý chí trong thế hệ trẻ, để mỗi người có thêm động lực lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước.

“Trí thức cần được chia sẻ, khát vọng cống hiến cần được lan tỏa”, anh nhấn mạnh. Với anh và những người lính nơi đây, lý tưởng của hành trình cũng chính là lý tưởng của thế hệ thanh niên quân đội: rèn luyện, cống hiến và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân.

Trung úy Giàng A Sềnh, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm nói, chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với người trẻ, nhất là thanh niên vùng dân tộc thiểu số. Những cuốn sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn cung cấp kỹ năng sống, giúp người trẻ có thêm hành trang để lập thân - kiến quốc.

Sinh ra và lớn lên ở vùng khó khăn của Lào Cai, Trung úy Sềnh hiểu rõ những thiếu thốn về điều kiện học tập. Vì vậy, những cuốn sách được trao tặng lần này sẽ trở thành nguồn tư liệu quý, giúp anh có thêm kiến thức để tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, thay đổi tư duy sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý chăm chú đọc các cuốn sách trong Tủ sách đổi đời.

“Chúng tôi sẽ truyền thụ những kiến thức đến đồng bào biên giới, giúp bà con không ngại thất bại, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải thiện đời sống”, anh chia sẻ, giọng nói mộc mạc nhưng đầy quyết tâm.

Không khí buổi giao lưu còn trở nên sôi nổi hơn khi có sự góp mặt của Sùng A Tủa, một thanh niên dân tộc Mông đang từng ngày lan tỏa giá trị quê hương qua các nền tảng mạng xã hội. Anh kể về hành trình làm video, quảng bá sản phẩm đặc trưng của đồng bào, mang những gì gần gũi nhất của bản làng đến với nhiều người hơn.

Sùng A Tủa (thứ hai từ phải sang) khát khao lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương bằng những tư duy mới học hỏi từ những cuốn sách quý.

Với A Tủa, việc tham dự chương trình và nhận được những cuốn sách quý là một nguồn động viên lớn. Anh mong muốn từ những kiến thức mới, sẽ mang đến cho anh tư duy mới, sáng tạo mới để đưa sản phẩm của đồng bào Mông ở vùng xa Lào Cai vươn xa hơn ra thị trường rộng lớn hơn. “Em muốn sản phẩm của đồng bào mình không chỉ quanh quẩn trong nước, mà vươn xa ra thị trường quốc tế”, anh nói giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là khát vọng rất lớn.