Khai mạc Vòng Quốc gia Kỳ thi Toán học Quốc tế WMI 2026 tại Hà Nội

PV

Sáng 12/04/2026, Vòng Quốc gia Kỳ thi Toán học Quốc tế WMI 2026 đã được tổ chức thành công tại Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Kỳ thi Toán quốc tế WMI được sáng lập bởi ông Kun Lung Tsai, Chủ tịch Hiệp hội Toán học Trung Quốc và ông Quan Lam, giáo sư tại Đại học California, Berkeley vào năm 2013. Kỳ thi kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cuộc thi nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những học sinh có năng lực toán học vượt trội, đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

Đặc biệt, Kỳ thi Toán học Quốc tế WMI – Vòng thi Quốc gia tại Việt Nam năm nay chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về số lượng thí sinh với gần 1.000 học sinh đến từ các trường từ Mầm non tới THPT trên địa bàn Hà Nội đăng ký tranh tài. Sự góp mặt đông đảo và tăng trưởng vượt bậc của học sinh ở nhiều cấp học không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của kỳ thi, mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn từ phụ huynh và nhà trường trong việc tạo cơ hội để các em được thử sức ở đấu trường Toán học quốc tế uy tín.

Ông Cai Việt Long – đại diện Ban Tổ chức phát biểu trong lễ khai mạc vòng thi Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cai Việt Long – đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh: "Kỳ thi Toán học Quốc tế WMI không chỉ đánh giá toàn diện năng lực Toán học của học sinh, mà còn góp phần phát triển tư duy logic, kỹ năng giải toán bằng tiếng Anh, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với bạn bè quốc tế có chung niềm đam mê Toán học."

Gần 1.000 thí sinh đến từ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội.

Các thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng Quốc gia sẽ có cơ hội ghi danh và đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế WMI 2026 được tổ chức vào mùa hè năm nay tại Tokyo - Nhật Bản vào tháng 7 này.

#WMI #Toán học quốc tế #Hà Nội #thi Toán #giáo dục quốc tế #học sinh #Chung kết WMI

