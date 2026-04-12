‘Kỹ sư tí hon’ lập trình giấc mơ cất cánh

TPO - Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với chủ đề “Bắc Ninh cất cánh” quy tụ 72 đội xuất sắc từ hơn 600 đội vòng loại, trở thành sân chơi STEM quy mô lớn, nơi thanh thiếu niên thử sức với robot thực tế, tư duy thuật toán và những “điều luật bất ngờ” giàu tính thách thức.

Ngày 12/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức vòng chung kết cuộc thi Robocon. Vòng chung kết năm nay có sự góp mặt của 72 đội, đại diện cho các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh, được tuyển chọn khắt khe từ hơn 600 đội ở vòng loại. Cơ cấu thi đấu được chia thành 3 bảng theo độ tuổi: Bảng A (9–11 tuổi), Bảng B (12–15 tuổi) và Bảng C (16–18 tuổi), mỗi bảng 24 đội.

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh xem các đội thi đấu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Điểm khác biệt lớn nhất của Robocon Bắc Ninh nằm ở hình thức thi đấu trực tiếp với robot trên sa bàn. Tại đây, các đội phải tự tay lắp ráp, lập trình và hiệu chỉnh robot để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi trận đấu là một bài kiểm tra tổng hợp, đòi hỏi tư duy logic, khả năng xử lý tình huống và phối hợp nhóm ở mức cao.

Các em học sinh tiểu học tham gia cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đặc biệt, yếu tố “điều luật bất ngờ” do ban tổ chức đưa ra ngay tại thời điểm thi đã biến cuộc chơi trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Không còn là những bài toán lập trình cố định, các đội buộc phải thích ứng nhanh, tối ưu chiến thuật và tái cấu trúc thuật toán trong thời gian ngắn—một kỹ năng cốt lõi của kỹ sư công nghệ trong môi trường thực tế.

Robocon Bắc Ninh 2026 cho thấy bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số. Toàn bộ giải đấu được tổ chức trên nền tảng số từ đăng ký, sàng lọc hồ sơ đến quản lý thi đấu. Dữ liệu được tập trung, minh bạch, giảm thiểu sai sót và tối ưu quy trình vận hành.

Chuyển đổi số được ứng dụng mang lại hiệu quả tại cuộc thi.

Trong vòng chung kết, công nghệ tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Hệ thống điểm danh điện tử, quản lý thi đấu theo thời gian thực, cập nhật điểm số ngay sau mỗi lượt thi. Các hoạt động bốc thăm, chia bảng, xếp lịch đều được thực hiện trực tuyến, toàn bộ bàn thi đấu được giám sát bằng camera.

Về mặt ý tưởng, chủ đề “Bắc Ninh cất cánh” được xây dựng như một hành trình công nghệ thu nhỏ. Bắt đầu từ môi trường học đường, robot thực hiện nhiệm vụ thu gom, sắp xếp học liệu. Tiếp đó, các robot tham gia phân loại, điều phối hàng hóa đến các điểm trung chuyển như ga liên vận Kép, sân bay Nội Bài hay cảng biển Cái Lân, tái hiện chuỗi logistics thông minh.

Các đội thi robot trên sa bàn thực tế.

Đỉnh cao của hành trình là nhiệm vụ “Cất cánh”, nơi robot thực hiện lắp đặt, chuẩn bị và vận hành hệ thống, tượng trưng cho bước chuyển mình của Bắc Ninh trong phát triển hạ tầng công nghệ. Từng vòng thi không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn là lát cắt của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Ở góc độ giáo dục, cuộc thi mang lại giá trị đa tầng. Đây là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực robotics, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong trường học; đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề.

Cuộc thi góp phần thúc đẩy các em học sinh thêm đam mê với khoa học và công nghệ.

Robocon Bắc Ninh 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở một sân chơi trí tuệ, mà còn là minh chứng cho cách một địa phương đầu tư vào tương lai bằng giáo dục STEM. Khi những “kỹ sư tí hon” điều khiển robot vượt chướng ngại vật, cũng là lúc một thế hệ mới đang học cách làm chủ công nghệ, sẵn sàng cho hành trình hội nhập và kiến tạo tương lai số.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao phần thưởng cho đội đạt giải Nhất cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải Nhất bảng A cho đội gồm học sinh của 3 trường (trường tiểu học Đồng Sơn, trường tiểu học Dĩnh Trì và trường tiểu học Ngô Sĩ Liên), giải Nhất bảng B cho đội của trường THCS Từ Sơn, giải Nhất bảng C cho đội của trường THPT Việt Yên số 1.