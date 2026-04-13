Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nhà xuất bản ĐH Huế thu hồi sách bài tập Tin học có link phim ‘người lớn’

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến sự việc, Sách bài tập Tin học lớp 3 có đường link chứa nội dung phim “người lớn”, Nhà xuất bản Đại học Huế quyết định thu hồi toàn bộ sách đã phát hành ra thị trường.

Sáng 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho biết, nhà xuất bản quyết định thu hồi toàn bộ Sách bài tập Tin học lớp 3 nhằm kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế các tác động tiêu cực tới người học.

Nhà xuất bản phối hợp với đơn vị phát hành tổ chức rà soát, thống kê và phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi toàn bộ sách đã phát hành trên thị trường, đảm bảo việc thu hồi thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đồng thời, có phương án hoàn tiền cho các khách hàng đã mua sách bài tập Tin học lớp 3.

“Đây là sự cố ngoài mong muốn. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Đại học Huế sẽ rút kinh nghiệm về việc trích dẫn đường link đưa vào sách”, ông Huy nói.

Sách bài tập Tin học lớp 3 gặp sự cố nghiêm trọng buộc phải thu hồi

Đại diện Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP) cho biết, công ty sẽ hoàn tất kế hoạch để được các cơ quan ban ngành liên quan phê duyệt và có văn bản chính thức gởi đến người tiêu dùng.

Trong sự việc này, mọi quyết định xử lí sự cố đưa ra đều dựa trên sự đồng thuận giữa Nhà xuất bản Đại học Huế và DTP để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả người tiêu dùng lẫn các kênh phân phối và trường học.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, trên diễn đàn mạng, phụ huynh “sốc” khi hình ảnh một trang bài bài tập Tin học hướng dẫn học sinh đến địa chỉ website với tên là “thieunhi…” nhưng khi truy cập lại có nội dung phim “người lớn”.

Tương tự, sách giáo viên bộ môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế của các tác giả Nguyễn Tương Tri chủ biên và các tác giả Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Vũ Đoan Trang biên soạn cũng có hướng dẫn nội dung đi đến link có chứa phim “người lớn”.

Ngay sau đó, DTP xác nhận đó là “sự cố an ninh mạng nghiêm trọng” liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách Tin học do đơn vị phát hành.

Trong thông báo khẩn gửi Ban giám hiệu các trường học, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ngày 9/4, DTP khuyến cáo, học sinh tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong quyển sách giáo khoa (SGK) dưới bất kì hình thức nào nhằm đảm bảo an toàn thông tin.​

Hà Linh
#thu hồi sách #sách chứa nội dung phim người lớn #Nhà xuất bản Đại học Huế #sách giáo khoa #thu hồi sách bài tập Tin học lớp 3

