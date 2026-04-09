Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường link “web đen”

HHTO - Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc sách Tin học lớp 3 xuất hiện đường link dẫn đến nội dung không phù hợp, gây lo ngại trong phụ huynh và nhà trường về mức độ an toàn của học liệu dành cho học sinh nhỏ tuổi.

Theo thông tin ban đầu, trong một cuốn sách Tin học lớp 3 đang được sử dụng, có xuất hiện đường link dẫn tới một website không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đáng nói, đường link này được in trực tiếp trong sách nhằm phục vụ việc học tập, tuy nhiên khi truy cập lại dẫn đến nội dung nhạy cảm, khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc để xác minh nguồn gốc đường link cũng như làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Đồng thời, các đơn vị liên quan trong lĩnh vực xuất bản và giáo dục cũng đã có động thái kiểm tra, rà soát lại nội dung sách nhằm kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến học sinh.

Đại diện Nhà xuất bản Đại học Huế - đơn vị xuất bản sách cho biết đường link trong sách ban đầu được đưa vào nhằm mục đích học tập. Tuy nhiên, do đặc thù của môi trường Internet, nội dung tại các đường dẫn có thể thay đổi theo thời gian, dẫn đến việc phát sinh những nội dung ngoài kiểm soát. Đơn vị này cũng cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để rà soát, cập nhật và có hướng xử lý phù hợp.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về việc kiểm soát nội dung trong các tài liệu học tập có tích hợp yếu tố số. Trong bối cảnh học sinh ngày càng tiếp cận Internet sớm, việc đưa các đường link vào sách giáo khoa đòi hỏi phải có cơ chế kiểm duyệt và giám sát chặt chẽ, không chỉ ở thời điểm xuất bản mà còn trong suốt quá trình sử dụng.

Từ vụ việc, có thể thấy những rủi ro tiềm ẩn khi đưa các tài nguyên trực tuyến vào học liệu truyền thống. Trước hết, các đơn vị xuất bản cần xây dựng cơ chế kiểm soát và cập nhật định kỳ đối với các đường link được sử dụng trong sách, nhằm đảm bảo nội dung luôn phù hợp. Bên cạnh đó, nhà trường và phụ huynh cũng cần đóng vai trò giám sát, hướng dẫn học sinh trong quá trình truy cập internet, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài liệu in sẵn.

Về lâu dài, sự việc đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng các giải pháp kỹ thuật, như sử dụng hệ thống liên kết an toàn hoặc nền tảng nội dung riêng, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh nội dung độc hại ngoài ý muốn.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, đây được xem là lời cảnh báo đối với công tác biên soạn, xuất bản và kiểm duyệt học liệu trong thời đại số. Việc đảm bảo an toàn nội dung không chỉ dừng lại ở sách in, mà còn phải mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái số đi kèm, đặc biệt khi đối tượng tiếp cận là học sinh.