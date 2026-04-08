Hà Nội: Dàn "tiền bối" nối chuỗi chương trình tiếp sức cho sĩ tử thi vào lớp 10

Kế thừa và phát huy những giá trị đã được xây dựng qua các mùa trước, Maska 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy của học sinh trên hành trình chuyển cấp tại khu vực Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiến thức, chương trình còn hướng tới giúp teen duy trì sự cân bằng cần thiết trong tâm lý và sinh hoạt, từ đó tự tin bước vào kỳ thi với một tâm thế vững vàng và chủ động hơn.

High School Help Kit là dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh đến từ các trường THPT chuyên tại Hà Nội, nhằm mục đích giúp đỡ phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn về kỳ thi chuyển cấp. Sự kiện Maska 2026: Derina đã được tổ chức thành công tại Trường THCS Trần Duy Hưng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đây là chương trình thường niên do High School Help Kit thực hiện, nhằm tạo điều kiện để học sinh THCS, đặc biệt là học sinh lớp 9, có cơ hội trực tiếp giao lưu, trao đổi và tiếp cận những chia sẻ, tư vấn từ các chuyên gia cùng diễn giả đến từ các trường THPT chuyên và trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong giai đoạn ôn thi nước rút đầy căng thẳng, không chỉ học sinh lớp 9 mà cả các bậc phụ huynh cũng đều lo lắng, lúng túng trong việc chuẩn bị cho một trong những cột mốc quan trọng trên hành trình học tập. Không chỉ vậy, kỳ thi năm nay, theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông, cũng chứng kiến nhiều điều chỉnh về cấu trúc đề thi cũng như phương thức xét tuyển. Dù hướng tới việc nâng cao chất lượng và tính toàn diện trong đánh giá, song những thay đổi này cũng là thử thách không nhỏ với học sinh khi yêu cầu các em phải nhanh chóng thích nghi trong khoảng thời gian ngắn.

Maska 2026 mở ra hệ thống không gian được phân thành 5 khu vực: Khu vực Museum, Khu vực 1V1, Khu vực Kết nối, Khu vực Sáng tạo và Khu vực Chuyên gia. Tại khu vực 1V1, các bạn được trò chuyện với các anh chị đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chuyển cấp cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Teen có thêm bí kíp phân bổ thời gian, giữ vững tinh thần ôn luyện trong giai đoạn nước rút.

Khu vực Museum mang đến một không gian trưng bày đa dạng, nơi tập hợp các tài liệu ôn tập hữu ích cùng những vật phẩm gắn liền với các trường THPT, giúp các bạn học sinh có cái nhìn cụ thể và gần gũi hơn về môi trường học tập tương lai.

Ngoài ra, các hoạt động tại Maska 2026 còn trở nên phong phú hơn bởi những khu vực tương tác gần gũi và truyền cảm hứng. Ở khu vực Kết nối, teen trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ với bạn bè đồng trang lứa cũng như được lắng nghe những câu chuyện thú vị từ các anh chị đi trước. Khu vực Sáng tạo là không gian thư giãn, thoải mái ghi lại ý tưởng, dự định và khám phá khả năng của bản thân. Khu vực Chuyên gia là nơi các phụ huynh và học sinh được trải nghiệm Phòng chuyên gia tư vấn Tâm lý và Phòng Chuyên gia tư vấn Dinh dưỡng.