Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi: Niềm tự hào của Trường Tiểu học Phương Mai

HHTO - Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi năm học 2025 - 2026 tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) đã diễn ra trong không khí rộn ràng, trang trọng và đầy cảm xúc, trở thành một dấu ấn đẹp trong hành trình tôn vinh tinh thần hiếu học của thầy cô và học trò nhà trường.

Ngay từ đầu buổi lễ, sân trường Phương Mai đã ngập tràn sắc màu và âm nhạc, chào đón sự hiện diện của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng hơn một nghìn học sinh. Đây không chỉ là ngày hội vinh danh những học sinh xuất sắc trong cuộc thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi mà còn là dịp để lan tỏa niềm tự hào về truyền thống học tập, khơi dậy tinh thần nỗ lực và khát vọng chinh phục tri thức trong mỗi học sinh.

Cuộc thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi năm nay thu hút 182 học sinh tiêu biểu đại diện cho các khối lớp tham gia tranh tài. Trải qua nhiều vòng thử thách với các câu hỏi phong phú, các em đã thể hiện kiến thức, sự nhanh nhạy và tinh thần học tập nghiêm túc. Kết quả, 141 học sinh đã xuất sắc đạt các danh hiệu cao quý gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa và Hoàng giáp.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là Lễ rước Trạng - nghi thức trang trọng tái hiện truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc. Tại thảm đỏ giữa sân trường, những gương mặt tiêu biểu nhất của cuộc thi đã tự tin bước lên trong tiếng trống hội và những tràng pháo tay nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè và phụ huynh. Hình ảnh các “sĩ tử” nhỏ tuổi trong trang phục trang trọng, rạng rỡ niềm vui chiến thắng đã mang đến nhiều cảm xúc tự hào cho toàn thể nhà trường.

Tiếp nối nghi thức rước Trạng là phần trao giải trang trọng. Ban Giám hiệu nhà trường cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh đã trực tiếp trao phần thưởng và gửi lời chúc mừng tới các học sinh đạt giải. Những phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực học tập của các em mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục cố gắng trên con đường chinh phục tri thức.

Không chỉ dừng lại ở lễ vinh danh, chương trình còn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn đồng diễn tập thể sôi động của học sinh toàn trường. Những giai điệu vui tươi cùng điệu nhảy mang đậm sắc màu văn hóa dân gian đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, vui tươi và đầy tự hào.

Ngày hội Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi khép lại trong niềm hân hoan và xúc động. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh những học sinh tiêu biểu mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng ước mơ học tập của thế hệ trẻ. Từ mái trường Phương Mai thân yêu, những ước mơ nhỏ bé hôm nay sẽ tiếp tục được chắp cánh, bay cao và bay xa trên hành trình tương lai.