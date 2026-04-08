Top những "liệu pháp tinh thần" được hội sĩ tử tin dùng khi "vượt vũ môn"

Văn Thuận
HHTO - Trước những kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp THPT, cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp, lo lắng đến “mất ăn mất ngủ” là tình trạng quen thuộc đối với hội sĩ tử. Và đây là những “liệu pháp tinh thần” thường được teen áp dụng để vượt qua kỳ thi ngon lành.

“Thần muỗng, thần xoài...” có linh nghiệm như lời đồn ?

Manifest là một từ khóa nổi tiếng trên các trang mạng xã hội những năm gần đây. Bằng cách tự nhắn nhủ bản thân với những suy nghĩ tích cực, teen phần nào sẽ được tiếp thêm “tinh thần” để “chiến” hết mình trên đường đua tuyển sinh.

Bạn Lê Minh (sinh năm 2011, TP.HCM) cho biết đã học được nhiều “bí kíp” hút may mắn từ TikTok. Từ vision board, đến chia sẻ các bài viết thần muỗng, thần xoài... để cầu may mắn vượt qua kỳ thi suôn sẻ, cậu bạn đều đã trải nghiệm: “Điều quan trọng nhất vẫn là hành động của chúng ta để đạt được điều mình muốn, manifest chỉ giúp mình thêm vững tâm!

Những năm trở lại đây, trào lưu chia sẻ "thần muỗng, thần xoài" làm vision board để cầu may mắn trước kỳ thi vẫn được nhiều teen tin tưởng. Ảnh tổng hợp từ Internet.

Giống nhiều bạn trẻ khác, cứ mỗi dịp đến kỳ thi quan trọng, Lê Minh cũng đi chùa cầu may cùng gia đình để tìm kiếm “an yên” sau những ngày ôn thi căng thẳng. Khi tĩnh tâm lại rồi, cậu bạn cũng dễ dàng nhìn ra được những lỗ hổng kiến thức của bản thân và tiếp thu những kiến thức mới cho kỳ thi sắp tới.

Âm nhạc - “Liều thuốc chữa lành” hiệu quả

Trong khi đó, bạn Trần Tú (sinh năm 2011, TP.HCM) cũng có “phác đồ” thư giãn cho riêng mình với âm nhạc: “Khi bước vào những kỳ thi quan trọng, mình thường có thói quen lập một playlist những bản nhạc yêu thích để nghe khi giải lao. Với mình đó là một “liều thuốc tinh thần” hiệu quả để giúp mình có thể giải tỏa áp lực vô hình trong những ngày ôn thi.

Những bản nhạc yêu thích hoặc playlist Study with me sẽ giúp bạn học hiệu quả hơn.

Các bạn cũng có thể đem theo những đồ vật may mắn của riêng mình để an tâm khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, dù là cách nào cũng đều hướng đến mục tiêu chung: giữ bình tĩnh và củng cố niềm tin vào bản thân. Điều cốt lõi vẫn nằm ở việc chuẩn bị kiến thức vững vàng, bởi khi tâm lý ổn định, các bạn sẽ có thêm lợi thế để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

