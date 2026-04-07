Lớp học 100% đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố tiết lộ bí kíp cùng nhau đi lên

HHTO - Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố, lớp 12CTR-N (12 chuyên Trung Nhật) đến từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) gây xôn xao với tỉ lệ 100% thành viên đạt giải. Thành tích này không chỉ là kết quả xứng đáng cho quá trình ôn luyện chăm chỉ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của một tập thể cùng nhau đi lên.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2025 - 2026. Đáng chú ý, lớp 12CTR-N (12 chuyên Trung Nhật) của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã ghi nhận 100% thành viên của lớp đạt giải khiến dân tình “sửng sốt”, lập tức truy tìm “in-tư” của hội “học bá”.

"Hội học bá" lớp 12CTR-N đã gây chú ý với bảng thành tích cực "khủng". Ảnh: Đồng Khởi Lê Hồng Phong.

“Chiến hết mình" để tiếp thêm chuỗi vinh quang cho lớp

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, các bạn học sinh của 12CTR-N cho biết kết quả giải thưởng được công bố vào ngay lúc lớp đang học tiết Tin học. Khi vừa hết tiết, các bạn liền nhanh chóng tập hợp tại sảnh để ăn mừng.

Để gặt hái được thành tích đáng nể như vậy, các thành viên trong lớp đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cho kỳ thi dù khác nhau về môn chuyên và phải chia lớp để học. Bạn Nam Nhật chia sẻ: “Có lẽ hiểu được những căng thẳng trước kỳ thi, các bạn trong lớp cũng thường xuyên đùa vui và hẹn nhau đi ăn ngoài giờ học để giảm bớt áp lực.”

Thành viên của 12CTR-N được nhà trường vinh danh trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026.

Bạn Thanh Thảo tiết lộ, khi thấy các bạn đều “ẵm” giải Quốc gia, bạn đã có một chút hoài nghi về bản thân. Nhưng chính những lo lắng đó đã thôi thúc cô bạn ôn luyện chăm chỉ để tiếp thêm “chuỗi” vinh quang cho lớp: "Kỳ thi đã trả lời cho câu hỏi mình trăn trở bấy lâu, rằng mình hoàn toàn đủ bản lĩnh để đứng trong tập thể xuất sắc này".

Khi ôn luyện, các bạn có những phương pháp học tập khác nhau, nhưng điều quan trọng vẫn là “kiên trì và kỷ luật”. Khi sai những lỗi cơ bản hay chưa đạt được kết quả như ý, các bạn chọn cách nhẹ nhàng đối mặt, nhìn nhận những điểm thiếu sót của bản thân để học các tiến bộ hơn và tiếp tục cố gắng.

Bên cạnh đó, sự tận tâm giảng dạy của các thầy cô cũng chính là nhân tố quan trọng để các bạn được “tiếp thêm nhiệt”. Teen 12CTR-N đều có chung một suy nghĩ rằng phải cố gắng để không hối tiếc về sau, khát vọng để khẳng định chính bản thân mình trong đường đua học vấn khiến ai cũng “chiến hết mình”.

Thành viên của 12CTR-N được nhà trường vinh danh trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026.

Luôn vững tâm trên hành trình mình đã chọn

Có lẽ trong những ngày ôn thi, tinh thần tập thể của teen 12CTR-N trở nên khăng khít hơn. Còn nhớ những ngày đầu tiên nhận lớp, trên nét mặt các bạn còn thoáng nét bỡ ngỡ khi chuyện trò, giờ đây, ai nấy đã không ngần ngại mà cùng tạo nên những khoảnh khắc tươi đẹp trong chuỗi ngày hạnh phúc dưới mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

“Các bạn chưa bao giờ để mình phải “đơn độc”. Cứ mỗi buổi học, mình lại nhận được vô số tài liệu quý, những ghi chú tỉ mỉ và kinh nghiệm xương máu mà các bạn vừa đúc kết được từ kỳ thi lớn. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến mình hiểu rằng, dù không còn ngồi chung một phòng thi, 12CTR-N vẫn luôn dành cho nhau một sự ưu tiên đặc biệt.” - Thanh Thảo bộc bạch.

Thành tích này là sự khích lệ lớn cho teen trong lớp vì đã luôn vững bước trên con đường mình đã chọn. Nhưng các bạn cũng hiểu rằng tương lai phía trước vẫn còn nhiều thử thách và đây chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài, không ngừng vượt qua thử thách để viết tiếp “chương mới” cho đam mê của mình.