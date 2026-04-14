Nhiều trường ở TPHCM tạm dừng ăn bán trú

TPO - Nhiều trường ở TPHCM tạm dừng tổ chức bán trú do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

Liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM), nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cụ thể, Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) đã ra thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú kể từ ngày 13/4. Theo nhà trường, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến các ca nghi ngộ độc xảy ra trước đó.

Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM) khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: C.P

Trong thời gian tạm dừng bán trú, Trường THCS Lam Sơn vẫn duy trì việc dạy học bình thường theo thời khóa biểu. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không tổ chức phục vụ bữa trưa. Phụ huynh được đề nghị chủ động sắp xếp đưa đón con em hoặc chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh. Để tạo điều kiện thuận lợi, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường trong trường hợp phụ huynh chưa kịp đón.

Nhà trường cũng thông báo sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và chi phí quản lý bán trú cho những ngày tạm dừng theo đúng quy định. Việc tổ chức lại hoạt động bán trú sẽ được triển khai khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Tương tự, Trường THCS Thanh Đa cũng đã thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra kiểm tra cuối kỳ II. Nhà trường cho biết sẽ chỉ khôi phục hoạt động bán trú sau khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức từ cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc.

Trong thời gian này, học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu, không có thay đổi về nội dung hay giờ học. Nhà trường chỉ dừng phục vụ bữa trưa bán trú; phụ huynh được đề nghị chủ động đưa đón con hoặc chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

Dù không tổ chức ăn bán trú, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Nhà trường cũng cho biết sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng.