Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nhiều trường ở TPHCM tạm dừng ăn bán trú

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều trường ở TPHCM tạm dừng tổ chức bán trú do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

Liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM), nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cụ thể, Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) đã ra thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú kể từ ngày 13/4. Theo nhà trường, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến các ca nghi ngộ độc xảy ra trước đó.

19fe680a-a6a7-45e0-9d88-679ef11c765e.jpg
Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM) khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: C.P

Trong thời gian tạm dừng bán trú, Trường THCS Lam Sơn vẫn duy trì việc dạy học bình thường theo thời khóa biểu. Tuy nhiên, nhà trường sẽ không tổ chức phục vụ bữa trưa. Phụ huynh được đề nghị chủ động sắp xếp đưa đón con em hoặc chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh. Để tạo điều kiện thuận lợi, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường trong trường hợp phụ huynh chưa kịp đón.

Nhà trường cũng thông báo sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và chi phí quản lý bán trú cho những ngày tạm dừng theo đúng quy định. Việc tổ chức lại hoạt động bán trú sẽ được triển khai khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Tương tự, Trường THCS Thanh Đa cũng đã thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra kiểm tra cuối kỳ II. Nhà trường cho biết sẽ chỉ khôi phục hoạt động bán trú sau khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức từ cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc.

Trong thời gian này, học sinh vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu, không có thay đổi về nội dung hay giờ học. Nhà trường chỉ dừng phục vụ bữa trưa bán trú; phụ huynh được đề nghị chủ động đưa đón con hoặc chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

Dù không tổ chức ăn bán trú, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Nhà trường cũng cho biết sẽ thực hiện quyết toán và hoàn trả tiền ăn, tiền phục vụ và quản lý bán trú trong những ngày tạm dừng.

Trước đó, vào các ngày 8 và 9/4, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng và phải nhập viện để theo dõi. Ngay sau đó, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 9/4 để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

