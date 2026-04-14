Học sinh 'I Can Read Việt Nam' bước ra đấu trường đọc hiểu Anh ngữ quốc tế

Tuần qua, vòng chung kết quốc gia cuộc thi International Literacy Competition 2026 do Hệ thống Anh ngữ quốc tế I Can Read tổ chức đã diễn ra, quy tụ những học sinh xuất sắc nhất đến từ các trung tâm trên toàn quốc. Tại đây, 6 gương mặt tiêu biểu đã được lựa chọn để đại diện I Can Read Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế vào ngày 25/04/2026.

6 học sinh xuất sắc sẽ đại diện I Can Read Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế (Ảnh: I Can Read cung cấp)

Không chỉ là một cuộc thi học thuật, sự kiện còn phản ánh một xu hướng rõ nét trong giáo dục hiện đại: năng lực đọc - hiểu tiếng Anh đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong tương lai.

Khi “biết đọc” không còn là đủ

Trong bối cảnh lượng thông tin ngày càng lớn và phức tạp, kỹ năng đọc hiểu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập lâu dài của học sinh. Đây là nền tảng cốt lõi giúp các em tiếp thu kiến thức, mở rộng vốn từ và nắm vững cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên.

Kỹ năng này không chỉ góp phần quyết định kết quả trong các kỳ thi quốc tế, mà còn là chìa khóa để học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu, phát triển tư duy và giao tiếp hiệu quả. Đặc biệt, khi đọc hiểu tốt, các em không chỉ học tốt tiếng Anh mà còn tiếp thu hiệu quả hơn ở các môn học khác, nhờ khả năng hiểu đề và xử lý thông tin chính xác.

Đó cũng là lý do các sân chơi học thuật như International Literacy Competition ngày càng được chú trọng. Cuộc thi không chỉ kiểm tra khả năng ngôn ngữ, mà còn đánh giá cách học sinh xử lý thông tin, suy luận và diễn đạt - những năng lực cốt lõi trong học tập và làm việc sau này.

Tại Việt Nam, cuộc thi năm nay đã trải qua hai vòng tuyển chọn từ cấp trung tâm đến cấp quốc gia. 21 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trung tâm I Can Read tại TP.HCM đã góp mặt tại đêm chung kết, mang đến những phần thể hiện cho thấy rõ sự khác biệt giữa việc “học tiếng Anh” và “làm chủ ngôn ngữ”.

Học sinh tự tin thể hiện tài năng “Literacy” trước giám khảo (Ảnh: I Can Read cung cấp)

Từ lớp học đến sân chơi toàn cầu

Trong cuộc thi, các thí sinh tranh tài ở hai nội dung chính: Phonics (ngữ âm) và Enhanced Literacy Skills (năng lực đọc hiểu nâng cao).

Ở phần Phonics (dành cho học sinh 4-6 tuổi), thí sinh cần phân tách từ thành các âm riêng biệt, đánh vần đúng, qua đó hiểu cách cấu tạo và phát âm của từ. Đây là nền tảng giúp trẻ có thể đọc đúng những từ mới chưa từng gặp, thay vì phụ thuộc vào việc ghi nhớ.

Trong khi đó, phần Enhanced Literacy Skills (dành cho học sinh 7-12 tuổi) đòi hỏi học sinh đọc một đoạn văn hoàn toàn mới và trả lời các câu hỏi không chỉ dừng ở mức độ thông tin trực tiếp, mà còn yêu cầu suy luận, kết nối và diễn đạt lại bằng chính ngôn ngữ của mình.

Sau những phần thi đầy thử thách, 6 thí sinh xuất sắc nhất ở 6 cấp độ khác nhau đã được lựa chọn để đại diện I Can Read Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế, nơi các em sẽ tranh tài cùng học sinh đến từ các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Myanmar…

Chia sẻ về thành tích của học sinh Việt Nam, bà Huang Yee - CEO toàn cầu của I Can Read - cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng với sự tự tin và năng lực ngôn ngữ mà học sinh I Can Read Việt Nam thể hiện. Đây không chỉ là kết quả của một quá trình học tập bài bản, mà còn cho thấy các em đã sẵn sàng bước ra môi trường quốc tế và kết nối với thế giới”

Theo bà Huang Yee, việc tham gia các sân chơi quốc tế không chỉ nhằm tìm ra người chiến thắng, mà còn giúp học sinh làm quen với môi trường cạnh tranh toàn cầu, rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích nghi - những yếu tố ngày càng quan trọng trong thế kỷ 21.

Bà Huang Yee - CEO toàn cầu của I Can Read chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến các thí sinh thể hiện tài năng (Ảnh: I Can Read cung cấp)

Literacy – nền tảng cho một thế hệ sẵn sàng hội nhập

I Can Read đồng hành xây nền tảng ngôn ngữ giúp các bạn nhỏ tự tin hội nhập (Ảnh: I Can Read cung cấp)

Trong bối cảnh hiện nay, kỹ năng “literacy” không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, mà còn bao gồm khả năng tư duy, xử lý thông tin và sử dụng ngôn ngữ để học tập, giao tiếp.

Khả năng đọc hiểu, phân tích và diễn đạt không chỉ giúp trẻ học tốt hơn, mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Và từ một cuộc thi, câu chuyện của những học sinh nhỏ tuổi hôm nay phần nào cho thấy: lợi thế cạnh tranh của thế hệ tương lai không nằm ở việc biết nhiều hơn, mà ở khả năng hiểu sâu và làm chủ tri thức.

Hướng đến mục tiêu đó, I Can Read tiếp tục xây dựng các chương trình học tập và trải nghiệm nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực ngôn ngữ - từ nền tảng đọc hiểu đến khả năng tư duy và ứng dụng trong thực tế. Phương pháp Phonological Awareness (nhận diện ngữ âm) - nền tảng cốt lõi của chương trình - đã được nghiên cứu và triển khai hiệu quả tại 14 quốc gia, góp phần giúp học sinh xây dựng năng lực ngôn ngữ vững chắc ngay từ sớm. Qua đó, các em không chỉ đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, mà còn tự tin sẵn sàng cho những hành trình học tập dài hạn trong tương lai.

