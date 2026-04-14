Trường ĐH Quốc tế tuyển 2.300 chỉ tiêu, áp dụng công thức xét tuyển '3 trong 1'

Mới đây, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) chính thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với tổng chỉ tiêu 2.300 sinh viên, áp dụng 2 phương thức xét tuyển cho cả chương trình do trường cấp bằng và chương trình liên kết đào tạo.

Theo đó, nhà trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT với chỉ tiêu 1%. Bên cạnh đó, phương thức xét tuyển tổng hợp vẫn là hướng tuyển sinh chủ đạo, áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc dự kiến tốt nghiệp trong năm 2026, bao gồm cả thí sinh học chương trình THPT nước ngoài.

Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính theo thang 100, dựa trên sự kết hợp của nhiều tiêu chí như điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM và điểm học bạ. Ngoài ra, thí sinh có thể được cộng điểm ưu tiên và điểm thưởng nếu sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế thực hành tại phòng thí nghiệm

Năm 2026, Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh 24 ngành với 1.930 chỉ tiêu cho chương trình do trường cấp bằng và 370 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế. Đáng chú ý, đối với các ngành liên kết đào tạo, thí sinh phải đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ đầu vào, tối thiểu tương đương IELTS 5.5 hoặc trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu.

Nhà trường cũng cho biết sẽ áp dụng cơ chế trúng tuyển có điều kiện đối với những thí sinh chưa đạt chuẩn ngoại ngữ. Các thí sinh này phải hoàn thiện yêu cầu tiếng Anh trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ khi nhập học.

Ngoài ra, tổng điểm cộng tối đa trong xét tuyển không vượt quá 10 điểm (theo thang 100), trong đó có điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích. Đây được xem là yếu tố giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực nổi bật.