Học viện Ngân hàng có tân giám đốc sau 6 năm 'bỏ trống'

TPO - PGS.TS Bùi Hữu Toàn vừa được bổ nhiệm Giám đốc Học viện Ngân hàng. Đây là cột mốc quan trọng khi vị trí "thuyền trưởng" tại học viện này chính thức có nhân sự sau 6 năm.

Sáng nay, 14/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Hữu Toàn, bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng học viện, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngân hàng.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn phát biểu sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Ngân hàng. Ảnh: HVNN

Sự kiện này đánh dấu việc Học viện Ngân hàng chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao nhất sau 6 năm vị trí giám đốc bị bỏ trống. Trước đó, từ năm 2020 đến nay, việc điều hành học viện được giao cho các phó giám đốc phụ trách gồm: PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo (2020-2023), PGS.TS Mai Thanh Quế (2023-2024) và PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh (2024 đến nay).

Tân giám đốc Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, quê Hải Dương. Ông là tiến sĩ ngành luật, được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023. Trước khi về Học viện Ngân hàng, ông Toàn từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước và có thời gian dài gắn bó với giáo dục đại học trên cương vị hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đánh giá cao PGS.TS Bùi Hữu Toàn là cán bộ có tư duy chiến lược và giàu kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là những dấu ấn đổi mới trong thời gian ông giữ chức chủ tịch Hội đồng Học viện.

Giao nhiệm vụ cho tân giám đốc, Thống đốc định hướng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu Học viện phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cả quản trị lẫn giảng dạy; đồng thời nâng tầm thương hiệu học viện ở quy mô khu vực và quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn khẳng định sẽ tập trung vào chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

"Học viện sẽ đưa công nghệ và AI trở thành nền tảng cốt lõi, đồng thời thiết lập hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp để gia tăng giá trị ứng dụng, tư vấn chính sách", ông Toàn nhấn mạnh.