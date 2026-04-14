Swinburne Vietnam dẫn dắt xu hướng công nghệ tương lai với AI lượng tử, Bán dẫn tiên tiến và An ninh mạng

Sáng 28/04/2026, Swinburne Vietnam sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp “AI lượng tử, Chip thông minh và Giải pháp bảo mật cho Doanh nghiệp thế hệ mới” (QASS 2026), trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế về Điện toán Thông minh và Tin học (SCI). Sự kiện có sự đồng hành của Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) – trung tâm nghiên cứu chiến lược về AI lượng tử và an ninh mạng do Tập đoàn FPT phát triển.

Từ công nghệ mới nổi đến hạ tầng không thể thiếu

Trong nhiều năm, AI, bán dẫn và an ninh mạng được xem là những lĩnh vực chuyên sâu, mang tính “tương lai”. Nhưng hiện nay, ba trụ cột này đang nhanh chóng trở thành nền tảng vận hành của doanh nghiệp. AI không còn chỉ phân tích mà tham gia vào ra quyết định. Bán dẫn trở thành giới hạn hiệu năng của hệ thống, trong khi An ninh mạng là điều kiện để đảm bảo vận hành ổn định. Ở cấp độ cao hơn, AI lượng tử đang mở ra khả năng giải các bài toán tối ưu mà hạ tầng hiện tại chưa thể đáp ứng.

Sự hội tụ này tạo nên một “lớp nền” công nghệ mới. Tuy nhiên, thách thức không nằm ở nhận diện xu hướng, mà ở cách tích hợp và triển khai hiệu quả. Chia sẻ về mục tiêu của diễn đàn QASS 2026, TS. Lê Anh Ngọc, Phó Giám đốc Viện Quantum AI and Cyber Security Institute (QACI), Tập đoàn FPT, Trưởng ban Chuyên môn của diễn đàn, cho biết: “Những công nghệ mới như AI lượng tử hay chip thông minh đang phát triển rất nhanh, nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến triển khai vẫn còn lớn. Diễn đàn QASS 2026 tập trung vào cách rút ngắn khoảng cách đó để doanh nghiệp có thể ứng dụng thực sự.”

TS. Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Viện QACI, Tập đoàn FPT, đóng vai trò Trưởng ban Chuyên môn của diễn đàn.

Quy tụ các chuyên gia quốc tế hàng đầu

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các quốc gia có thế mạnh về công nghệ và bán dẫn như Hàn Quốc và Đài Loan, cùng mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Duy Phúc, Giám đốc các dự án chiến lược tại Tập đoàn FPT, với nhiều năm kinh nghiệm trong hạ tầng số và viễn thông, sẽ chia sẻ về “Ứng dụng AI trong chuyển đổi doanh nghiệp và tối ưu vận hành”, tập trung vào cách AI đang được triển khai để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi ở quy mô lớn.

Ở lĩnh vực AI lượng tử, ông Dongwoo Hwang, Giám đốc Quantum AI Co., Ltd., mang đến chủ đề “AI lượng tử cho tối ưu hóa và lợi thế cạnh tranh trong công nghiệp”. Với kinh nghiệm sâu rộng từ điện toán lượng tử, hạ tầng GPU đến năng lượng, ông sẽ phân tích cách các công nghệ này đang trở thành đòn bẩy chiến lược trong công nghiệp.

Trong lĩnh vực bán dẫn, GS. Oh Hyunseok, Trưởng khoa Thiết kế Bán dẫn tại Đại học Gachon (Hàn Quốc), chuyên gia về thiết kế chip và hệ thống vi mạch tích hợp, sẽ trình bày về “Chip thông minh cho các hệ thống công nghiệp mở rộng và tiết kiệm năng lượng”. Bài trình bày sẽ làm rõ vai trò của bán dẫn trong việc xây dựng các hệ thống hiệu năng cao và tối ưu năng lượng.

Ở lĩnh vực an ninh mạng, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới chuyên gia an ninh mạng và CEO SafeGate, cùng ông Lê Anh Bình, Giám đốc toàn cầu và Quản lý sản phẩm SafeGate, sẽ đồng trình bày chủ đề “An ninh mạng cho các ngành công nghiệp số an toàn và bền vững”. Nội dung tập trung vào cách triển khai các giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo vận hành ổn định và giảm thiểu rủi ro trong môi trường số.

Bên cạnh các bài trình bày keynote, phiên thảo luận chuyên sâu với sự có mặt của TS. Nguyễn Quốc Hưng và TS. Phương Cao sẽ xoay quanh chủ đề “AI lượng tử, Chip thông minh và Giải pháp an toàn cho ngành công nghiệp thế hệ mới”, tập trung vào tiềm năng và thách thức khi đưa các công nghệ này vào các hệ thống tính toán thế hệ mới.

Dẫn dắt ứng dụng công nghệ mới

Thông qua QASS 2026, Swinburne Vietnam cùng Tập đoàn FPT thể hiện vai trò chủ động trong việc đón đầu và định hình xu hướng ứng dụng các công nghệ mới, khi đưa các lĩnh vực như AI lượng tử, bán dẫn tiên tiến và an ninh mạng vào cùng một không gian thảo luận dưới góc nhìn triển khai. Sự kết hợp giữa môi trường học thuật và năng lực công nghệ từ doanh nghiệp tạo nên một cách tiếp cận mang tính hệ thống, thay vì rời rạc theo từng lĩnh vực.

Swinburne Vietnam và Tập đoàn FPT thúc đẩy ứng dụng các xu hướng công nghệ mới.

Trong cấu trúc đó, người tham dự không chỉ tiếp cận thông tin, mà có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia theo từng bài toán cụ thể, kết nối với các đối tác công nghệ và đơn vị nghiên cứu để tìm kiếm hướng hợp tác. Các nội dung chia sẻ tập trung vào lộ trình ứng dụng, cách triển khai và những rủi ro cần kiểm soát khi đưa công nghệ vào vận hành. Giá trị của diễn đàn vì vậy không nằm ở việc “nghe gì”, mà ở việc “làm được gì sau đó” — từ xác định đúng công nghệ đến xây dựng được hướng triển khai phù hợp.

Việc Swinburne Vietnam đồng hành cùng FPT — thông qua Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) — trong việc tổ chức và định hình nội dung diễn đàn cho thấy một hướng đi rõ ràng: gắn kết nghiên cứu với năng lực triển khai thực tế. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm đón đầu làn sóng công nghệ mới, nơi lợi thế không còn đến từ việc tiếp cận sớm, mà từ khả năng tích hợp và vận hành hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.

Diễn đàn sẽ diễn ra từ 8:00 đến 12:00 ngày 28/04/2026 tại phòng DT1.1, tầng 1, Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.

Ban tổ chức hiện đang mở 100 vé miễn phí cho 100 người đăng ký đầu tiên. Chương trình sẽ đóng ngay khi đủ số lượng. Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://conference.swin.edu.vn/sci26.engvers