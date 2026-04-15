Hơn 2.300 suất vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM

Bốn trường THPT chuyên tại TPHCM tiếp tục tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc trong năm nay, với tổng chỉ tiêu dự kiến hơn 2.300 học sinh, tăng 105 em so với năm trước.

Cô Nguyễn Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, nhà trường dự kiến tuyển 805 học sinh vào lớp 10, giữ ổn định như các năm trước. Đây cũng là trường có quy mô tuyển sinh lớn nhất tại TPHCM.

Tương tự, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không thay đổi chỉ tiêu, dự kiến tuyển 525 học sinh.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) dự kiến mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật với 35 học sinh, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên 455 em. Trong khi đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng thêm 70 chỉ tiêu do mở các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý, nâng tổng số học sinh tuyển mới lên 525 em.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 4 trường chuyên cụ thể như sau:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6. Học sinh đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 28/4.

Trước đây, TPHCM chỉ có hai trường chuyên nổi bật là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi điều chỉnh địa giới, thành phố bổ sung thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngoài ra, TPHCM còn có Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Hằng năm, trường tổ chức kỳ thi riêng tuyển chọn học sinh vào lớp 10 với sức hút lớn.

Từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại các trường này với phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.