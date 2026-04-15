Toả sáng đam mê tại cuộc thi 'Ngôi sao tiếng Trung 2026’

Vòng chung kết cuộc thi “Ngôi sao Tiếng Trung 2026” vừa diễn ra sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc tại Thủ đô Hà Nội. 25 thí sinh xuất sắc nhất đã tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và tình yêu với tiếng Trung, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng Ban Giám khảo và khán giả.

Chương trình do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Hệ sinh thái dạy và học tiếng Trung Quốc iChiLand (Công ty TNHH iLanguage Việt Nam) tổ chức, nhằm tạo ra sân chơi học tập hiện đại, truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho học sinh.

Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gay cấn.

Trước khi góp mặt tại vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua hai vòng thi đầy thử thách: “Nét bút Trung Hoa” và “Ống kính Văn hóa”. 25 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào chặng đua cuối cùng.

Nếu như vòng thi thư pháp đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cảm nhận văn hóa qua từng nét chữ, thì vòng thi video lại mở ra không gian sáng tạo, nơi các bạn hóa thân thành những “đại sứ văn hóa” kể chuyện bằng hình ảnh. Hành trình ấy đã giúp các thí sinh nâng cao năng lực ngôn ngữ, trưởng thành hơn trong cách thể hiện bản thân.

Vòng chung kết gồm ba phần thi: “Kiến thức Trung Hoa”, “Trình bày chủ đề” và “Tài năng Trung Hoa”.

Ở phần thi đầu tiên, các thí sinh bước vào màn “đấu trí” với loạt câu hỏi về ngôn ngữ, văn hóa và con người Trung Quốc. Không khí hội trường “nóng lên” theo từng câu trả lời và những giây đếm ngược. Những gương mặt ở lại đến cuối cùng đều thể hiện sự hiểu biết vững vàng và bản lĩnh đáng nể.

Phần thi “Trình bày chủ đề” mang đến nhiều cảm xúc khi các thí sinh bốc thăm và trình bày quan điểm của mình. Nhiều bạn lựa chọn thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Trung, ghi điểm nhờ khả năng diễn đạt tự nhiên, phong thái tự tin và tư duy mạch lạc.

Được mong chờ nhất là phần thi “Tài năng Trung Hoa”, nơi các thí sinh thỏa sức sáng tạo qua nhiều loại hình như múa, hát, thư pháp, kể chuyện… Mỗi tiết mục là một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng, sống động cho đêm chung kết.

Phát biểu khai mạc, cô Phan Thư - Giám đốc Công ty TNHH iLanguage Việt Nam, Nhà sáng lập Hệ sinh thái dạy và học tiếng Trung Quốc iChiLand, Trung tâm ngoại ngữ iLanguage - cho biết: “Các thí sinh góp mặt tại vòng chung kết đều là những gương mặt xuất sắc, có niềm đam mê với ngoại ngữ và đã thể hiện tinh thần nỗ lực, bản lĩnh đáng ghi nhận. Dù kết quả ra sao, các bạn đều là những người chiến thắng”.

5 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi nhận phần thưởng từ Ban Tổ chức.

Sau những phần thi kịch tính, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra các gương mặt tiêu biểu. Ngôi vị Quán quân thuộc về bạn Lê Phương Thảo Nguyên (Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội) với phần thể hiện toàn diện ở cả kiến thức, kỹ năng trình bày và phong thái tự tin. Đặc biệt, tiết mục tài năng giàu cảm xúc của Thảo Nguyên đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Chia sẻ sau cuộc thi, Thảo Nguyên cho biết đây là một trải nghiệm bổ ích, giúp bạn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, đồng thời là bước đệm để tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng khác cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Giải “Ngôi sao Ấn tượng” thuộc về thí sinh nhỏ tuổi nhất Bùi Lâm Việt Phong với tiết mục múa gậy Tôn Ngộ Không sáng tạo, giàu năng lượng. Giải “Ngôi sao Triển vọng” được trao cho Phạm Linh San - gương mặt có sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Vũ Nguyễn Tuệ Minh nhận giải “Ngôi sao Tài năng”, trong khi Lê Ngọc Trâm được vinh danh là “Ngôi sao được yêu thích nhất”.