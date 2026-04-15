PVEP đồng hành với sự nghiệp giáo dục tỉnh Điện Biên

Ngày 11/4/2026, tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Huổi Lếch – một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Công trình gồm 6 phòng học đạt tiêu chuẩn, được xây dựng trên diện tích 500m², do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ, phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư tổ chức triển khai, trên cơ sở kết nối, vận động của Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an; đồng chí Lò Văn Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên; đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Đấu – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; đồng chí Hoàng Tuyết Ban – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện Lãnh đạo và cán bộ Cục C02, đại biểu các sở, ngành của tỉnh Điện Biên, cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Tham dự về phía PVEP, có đồng chí Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đại diện lãnh đạo và cán bộ nhân viên các Ban, Văn phòng PVEP.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và treo biển Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Huổi Lếch

Công trình được khởi công ngày 07/11/2025 và hoàn thành sau thời gian thi công khẩn trương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị liên quan như Công an tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát. Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn đã góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục tại một địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh. Hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm lớn của các cấp Trung ương và địa phương đối với công tác giáo dục cơ sở, vì mục tiêu dạy tốt – học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo để từng bước đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tỉnh Điện Biên, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với bề dày lịch sử hào hùng, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, là tiền đồn “phên dậu” của Tổ quốc ở phía Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc PVEP – đã xúc động bày tỏ sự biết ơn với những hy sinh của đồng bào Tây Bắc nói chung và Tỉnh Điện Biên nói riêng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong thời gian qua, PVEP đã triển khai hàng chục chương trình tài trợ trên địa bàn tỉnh với giá trị trên 35 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ phát triển cộng đồng, đặc biệt ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc góp phần nâng cao cơ sở vật chất các lĩnh vực thiết yếu, các chương trình này cũng cho thấy tình cảm của người dầu khí đối với nhân dân tỉnh Điện Biên. Việc đồng hành cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Công an tỉnh Điện Biên trong triển khai công trình không chỉ góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của PVEP trong việc chung tay cùng lực lượng công an bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế tại khu vực biên giới, qua đó đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương.

Đánh giá ý nghĩa của công trình Trường Tiểu học Huổi Lếch, xã Mường Toong, đồng chí Lò Văn Cương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên khẳng định việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Huổi Lếch không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị tài trợ đối với sự phát triển của địa phương, cùng với niềm tin, kỳ vọng của các cấp, các ngành đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn và bày tỏ tin tưởng khi đi vào hoạt động, nhà trường sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng bỏ học; tạo nguồn cán bộ tại chỗ, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và PVEP tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là lĩnh vực giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện khánh thành Trường Tiểu học Huổi Lếch tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của PVEP trong công tác an sinh xã hội, đồng thời thông qua các hoạt động này, đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa PVEP với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phối hợp, tương hỗ trong triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp PVEP luôn tiên phong, đi đầu trong công tác đảm bảo “5 An” theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam): An ninh năng lượng - An ninh kinh tế - An ninh lương thực – An ninh Quốc phòng và An sinh Xã hội.