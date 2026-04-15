Hành trình Từ Trái Tim: Vượt dốc đá tai mèo, gieo khát vọng trên Cao nguyên đá

Băng qua hơn 150km đường núi hiểm trở, vượt những khúc cua tay áo trên con đường Hạnh Phúc, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang theo những cuốn sách mà còn mang theo khát vọng đổi đời, thắp lên ý chí lập thân, lập nghiệp cho học sinh vùng cao, nơi đá nhiều hơn đất, nhưng niềm tin, ý chí chưa bao giờ cạn.

Ươm mầm khát vọng giữa núi đá

Ngày 14/4, chương trình Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục đến với những điểm trường vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS, THPT Đồng Văn và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS, THPT Mèo Vạc.

Để đến được với Đồng Văn, Mèo Vạc, đoàn phải vượt qua Quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc) đầy thử thách. Những chiếc xe công suất lớn gầm lên ở những con dốc dựng đứng. Những khúc cua tay áo nối nhau liên tiếp; một bên là núi đá tai mèo xám, sắc lạnh, một bên là vực sâu hun hút. Nhìn xuống phía dưới, sông Nho Quế chỉ còn là một dải xanh biếc mỏng manh.

Hành trình từ Trái Tim vượt qua những cung đường khắc nghiệt đến với các em học sinh trên cao nguyên đá

Chính hành trình gian nan ấy càng khiến điểm đến của đoàn trở nên đặc biệt. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS, THPT Đồng Văn hiện ra, nép mình dưới ngọn núi đá ngoài ô phố cổ. Ngôi trường nhỏ giữa Cao nguyên đá, nơi những học sinh dân tộc thiểu số đang từng ngày nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh.

Tại điểm trường, các thành viên trong đoàn đã giao lưu, chia sẻ với học sinh về hành trình lập thân – lập nghiệp. Những câu chuyện được kể không xa vời, mà gần gũi, gắn với chính con đường học tập và lựa chọn tương lai của các em. Cùng với đó, chương trình trao tặng những cuốn sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” và nhiều phần quà thiết thực. Với nhiều học sinh vùng cao, đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận những cuốn sách mang tính định hướng.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý cùng những món quà thiết thực đến các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Đồng Văn.

Hiện Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS, THPT Đồng Văn có 474 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông chiếm khoảng 99%. Tất cả các em đều đến từ những vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ. Trong bối cảnh đó, việc được tiếp cận sách và các chương trình truyền cảm hứng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Em Vũ Thị Trâm, học sinh lớp 12B chia sẻ, học sinh vùng cao rất ít khi được tham gia những hoạt động giao lưu như vậy. Vì thế, buổi gặp gỡ mang lại cho em nhiều điều bổ ích, giúp em có thêm động lực, ý chí vươn lên. “Cuốn sách mà em được tặng thực sự rất ý nghĩa, vì nội dung đúng với những điều em đã mong muốn tìm đọc từ trước. Khi đọc, em có cảm giác khá giống những cuốn sách truyền cảm hứng mà em đã đọc và rất yêu thích; đều mang lại động lực, giúp em nhìn nhận rõ hơn về bản thân cũng như tương lai. Những kiến thức trong Tủ sách nền tảng đổi đời sẽ giúp em định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn”, Trâm nói.

Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng là điểm tựa tinh thần ý nghĩa cho các em theo đuổi khát vọng vươn xa

Hiện tại, Trâm dự định thi vào ngành sư phạm tiếng Anh. Sau khi học xong, em quay trở về quê hương, vừa hỗ trợ gia đình làm du lịch, vừa làm các công việc liên quan đến ngoại ngữ. Trong em đã hình thành một ý tưởng cụ thể, phát triển du lịch trên Cao nguyên đá từ chính đặc sản quê hương mình.

Không chỉ Trâm, nhiều học sinh khác cũng mang trong mình những ước mơ rất rõ ràng. Vừ Thị Dĩnh, học sinh lớp 12A cho biết, em mong muốn thi vào ngành sư phạm Tiểu học. Lý do rất giản dị, ở quê em vẫn còn thiếu rất nhiều giáo viên, điều kiện học tập của các em nhỏ còn nhiều khó khăn. “Em mong muốn sau khi học xong sẽ quay trở về bản làng để dạy học, mang con chữ đến cho các em nhỏ, góp phần giúp các em có cơ hội học tập tốt hơn”, Dĩnh chia sẻ.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức và khát vọng khởi nghiệp trên bản làng quê hương

Vừ Thị Dĩnh cho biết thêm, những cuốn sách được trao tặng không chỉ là tri thức mà còn là nguồn động lực. “Em cũng hy vọng những kiến thức từ trang sách mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã chắt lọc sẽ giúp em có thêm ý chí để cố gắng, vượt qua khó khăn, thực hiện được ước mơ của mình”, Dĩnh bày tỏ.

Hun đúc ý chí vượt khó lập nghiệp kiến quốc từ bản làng

Cô Mua Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, chương trình mang lại ý nghĩa rất lớn đối với học sinh, đặc biệt là các em lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Theo cô, những cuốn sách được trao tặng có thể xem như những cẩm nang cuộc đời cho các em. Không chỉ cung cấp kiến thức, sách còn truyền cảm hứng thông qua các câu chuyện khởi nghiệp, giúp học sinh khơi dậy tinh thần sáng tạo, học tập để vượt qua kỳ thi và tự tin hơn trên con đường phía trước.

Cùng chung cảm xúc, thầy Nguyễn Trường Lâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS, THPT Mèo Vạc bộc bạch, ngay từ khi đoàn đến, thầy và trò nhà trường đã rất xúc động trước sự quan tâm của chương trình. Đặc biệt, việc đoàn vượt qua hành trình dài và khó khăn để đến với Mèo Vạc khiến nhà trường càng thêm trân trọng.

Những cuốn sách từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời tiếp động lực để các em tiếp tục kiên trì với con đường học tập.

“Ông cha ta có câu ‘đi một ngày đàng, học một sàng khôn’, nhưng hôm nay, các em học sinh không cần phải đi đâu xa; ngay tại đây, thông qua sự truyền lửa của các anh chị trong đoàn, thầy và trò đã có thêm rất nhiều động lực trong học tập và rèn luyện”, thầy Lâm nói. Theo thầy, những cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời sẽ được nhà trường triển khai đến toàn bộ 497 học sinh, để tất cả các em đều được tiếp cận và lan tỏa giá trị của sách.

Sau buổi giao lưu, nhiều học sinh cho biết, Hành trình Từ Trái Tim đã tiếp thêm khát vọng vươn lên, định hướng rõ hơn cho tương lai các em. Em Lù Ngọc Đông, học sinh lớp 12, đến từ xã Khâu Vài, cách trung tâm Mèo Vạc khoảng 14km. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, điều kiện còn nhiều khó khăn. Chính hoàn cảnh đó khiến Đông ý thức rõ hơn việc phải nỗ lực học tập để thay đổi tương lai. Em đang quyết tâm ôn thi để tốt nghiệp và đăng ký vào một trường đào tạo công nghệ thông tin.

“Mục tiêu của em là trở thành một lập trình viên. Em nhận thấy ở vùng cao, bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp do hạn chế về tiếng phổ thông hoặc chưa biết chữ. Vì vậy, em có ý tưởng trong tương lai tạo ra một phần mềm hỗ trợ người dân vùng cao học, nói tốt tiếng phổ thông”, Đông chia sẻ.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Mèo Vạc hào hứng với món quà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng.

Tham dự chương trình còn có Vàng Thị Sinh, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đang sinh sống tại Đồng Văn. Hiện Sinh xây dựng kênh TikTok cá nhân để chia sẻ về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao, góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với Sinh, việc được tham dự chương trình và nhận sách là một điều rất ý nghĩa. Em cho rằng những cuốn sách trong Tủ sách nền tảng đổi đời có vai trò quan trọng đối với học sinh, đặc biệt trong việc định hướng tương lai.

“Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, mỗi bạn đều cần có một định hướng rõ ràng. Những cuốn sách như vậy sẽ giúp tụi em nhìn nhận tốt hơn về tương lai, từ đó sống có mục tiêu và ý nghĩa hơn”, Sinh chia sẻ. Bản thân Sinh cũng thẳng thắn nhìn nhận mình chưa có định hướng rõ ràng trong công việc hiện tại. Vì vậy, em hy vọng những cuốn sách sẽ giúp mình định hình lại con đường phát triển.