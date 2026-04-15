Thúc tiến độ xây trường nội trú liên cấp trị giá hàng trăm tỷ

TPO - Kiểm tra các dự án trường nội trú liên cấp tại vùng biên giới A Lưới, lãnh đạo TP. Huế yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động nhân lực, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng để hoàn thành công trình trước ngày 30/7 tới.

Ngày 15/4, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cùng Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã A Lưới 3 và A Lưới 4, thuộc chương trình đầu tư 5 trường học khu vực biên giới của thành phố.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã A Lưới 4 trong giai đoạn hoàn thiện xây dựng.

Tại xã A Lưới 4, dự án có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, quy mô 1.800 học sinh, trong đó 200 học sinh nội trú. Công trình đang thi công nhiều hạng mục, nhưng khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 28%, chậm 12% so với hợp đồng. Chủ đầu tư đang lắp trạm bê tông tại chỗ, đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng ca, huy động khoảng 450 lao động mỗi ngày để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành cuối tháng 7/2026.

Chủ tịch UBND TP. Huế kiểm tra tình hình xây dựng trường nội trú liên cấp xã A Lưới 4.

Tại xã A Lưới 3, dự án hơn 178 tỷ đồng, quy mô 1.085 học sinh, hiện đạt khoảng 34% khối lượng. Chủ đầu tư đã điều chỉnh tiến độ, tăng cường nhân lực hơn 230 người/ngày, tổ chức thi công ban đêm, cam kết hoàn thành trước ngày 30/7.

Các chủ đầu tư cho biết, khó khăn chính là thiếu nguồn vật liệu xây dựng do nhiều dự án triển khai đồng loạt tại khu vực A Lưới, trong khi trữ lượng khai thác hạn chế, giá vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo các ban quản lý dự án rà soát tiến độ chi tiết, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình; đồng thời giao Sở Xây dựng thành phố phối hợp các đơn vị liên quan rà soát nguồn cung, ưu tiên vật liệu cho các dự án trường học khu vực biên giới.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu chủ đầu tư bám sát công trường, bố trí thêm nhân lực, thi công cuốn chiếu các hạng mục đã có mặt bằng, duy trì thi công trong dịp nghỉ lễ để bù tiến độ. UBND TP. Huế và các sở ngành được giao xử lý dứt điểm vướng mắc về vật liệu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

TP. Huế hiện triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã từ A Lưới 1 đến 5 (huyện miền núi A Lưới cũ), nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới.