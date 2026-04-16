Hiệu trưởng, hiệu phó kê khống suất ăn để lấy tiền từ chương trình từ thiện

Hoàng Nam
TPO - Một trường mầm non tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị bị phát hiện kê khống số lượng trẻ ăn trưa để nhận tiền từ thiện sai mục đích, kéo dài nhiều tháng trong năm học 2024–2025.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Kim Điền, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã xác minh, kết luận Trường Mầm non Hóa Sơn có hành vi kê khống số lượng trẻ ăn trưa trong Chương trình từ thiện “Bữa cơm trưa cho trẻ”.

Việc kê khống suất ăn ở Trường Mầm non Hoá Sơn diễn ra trong một thời gian dài.

Chương trình được triển khai từ năm học 2023–2024, hỗ trợ mỗi trẻ một suất ăn trưa trị giá 15.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng Cao Thị Huế đã chỉ đạo giáo viên lập danh sách cả những trẻ không đi học, không ăn trưa để báo cáo. Phó hiệu trưởng Đinh Thị Tường Xoan biết sai nhưng vẫn tổng hợp, gửi danh sách kê khống cho đơn vị tài trợ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, nhà trường đã nhận sai số tiền 22,965 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, số tiền này đã được hoàn trả.

Ủy ban Kiểm tra xác định, việc làm trên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của chi bộ và những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, quá trình thực hiện không công khai nguồn tiền hỗ trợ trong nhà trường.

Với các vi phạm trên, bà Cao Thị Huế bị kỷ luật khiển trách; bà Đinh Thị Tường Xoan bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, tại trường này còn có dấu hiệu nâng khống thực đơn bữa ăn.

Đáng chú ý, ngoài số liệu đã được kiểm tra, một số phản ánh cho thấy hành vi kê khống có thể còn xảy ra trong các tháng 10 và 11/2024, cũng như có dấu hiệu nâng khống thực đơn bữa ăn. Lãnh đạo xã Kim Điền cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện thêm sai phạm.

#kê khống #bữa ăn học đường #trường mầm non #tiền từ thiện #kỷ luật cán bộ #Quảng Trị

