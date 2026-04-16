Giáo dục

Phó Thủ tướng chỉ rõ 'điểm mờ' giáo dục: Yêu cầu siết kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ

Luân Dũng
TPO - Tại cuộc họp ngày 15/4, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ ra những bất cập của ngành giáo dục, đồng thời yêu cầu đổi mới tư duy, siết kỷ luật và đẩy mạnh cải cách thủ tục để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Ngày 15/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các văn bản, đề án thuộc chương trình công tác và rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ được giao chủ trì xây dựng, trình ban hành 28 văn bản. Đến nay, Bộ đã ban hành 8 nghị định; trình và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành 3 nghị định; quá hạn, chưa trình Chính phủ 2 nghị định; đang soạn thảo 15 văn bản trong hạn.

Ảnh minh họa

Đồng thời, cơ quan này cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi và đổi mới chương trình giáo dục mầm non; phê duyệt một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất dùng chung cả nước từ năm học 2026 - 2027 và thực hiện chủ trương cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, ông từng có thời gian công tác trong ngành giáo dục nên có sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những áp lực, khó khăn mà ngành giáo dục cũng như lãnh đạo Bộ đang phải đối mặt.

"Tuy nhiên, khi đã lựa chọn dấn thân vào sự nghiệp này, chúng ta phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT có vị trí, vai trò hết sức quan trọng", Phó Thủ tướng khẳng định.

Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu, ông nhận thấy một "bức tranh" tổng thể với nhiều điểm sáng cần phát huy, nhưng cũng còn những mảng chưa thực sự rõ nét, thậm chí tồn tại "điểm mờ".

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ một số bất cập cần sớm được khắc phục như: Chất lượng bộ sách giáo khoa; tuyển sinh đại học, cao đẳng, bạo lực học đường; sắp xếp mạng lưới các trường đại học, cao đẳng còn bất cập; thiếu giáo viên; đào tạo nghề chưa theo kịp nhu cầu xã hội.

"Phải thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức làm việc, đặc biệt chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ để bắt kịp yêu cầu mới", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

#giáo dục #sách giáo khoa #bộ GD&ĐT #giáo dục phổ thông #đổi mới giáo dục #chương trình giáo dục #sách miễn phí

