Ngành bán dẫn, kĩ thuật công nghệ không dành cho những 'tay mơ'

TPO - Trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, bán dẫn đang trở thành "vũ khí chiến lược". Tuy nhiên, để tiến sâu vào hệ sinh thái này, Việt Nam không chỉ cần những "đại bàng" tỉ đô mà còn cần một đội ngũ nhân lực tinh nhuệ, được đào tạo bài bản và những doanh nghiệp "vệ tinh" dám nghĩ lớn.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Văn phòng Nuffic Southeast Asia tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy phát triển thế hệ tương lai: Hợp tác Bán dẫn Hà Lan - Việt Nam” với sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam gồm NXP Semiconductors và Sioux Technologies Asia.

Các nhà tổ chức kỳ vọng hội thảo góp phần lan tỏa tri thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế: tạo diễn đàn để các sinh viên đã tham gia chương trình trường hè bán dẫn Eindhoven - Hà Lan có dịp chia sẻ với cộng đồng sinh viên trong nước những kiến thức, bài học và trải nghiệm chuyên sâu thu được trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Vương quốc Hà Lan - một trong số các nền công nghiệp bán dẫn tiên tiến hàng đầu của thế giới.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Ảnh: Đăng Hoàng

Đây cũng là dịp các chuyên gia đầu ngành từ Sioux Technologies Asia và Intel Việt Nam thảo luận về các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu được các cơ hội và thách thức từ đó có được các định hướng tốt hơn trong việc chuẩn bị hành trang tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ trao đổi cùng các chuyên gia về ngành bán dẫn bên lề hội thảo. Ảnh: Phạm Đăng Hoàng

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - khẳng định, nhìn vào hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Hà Lan, có những doanh nghiệp rất nhỏ, nhân sự ít nhưng lại chiếm thị phần toàn cầu cực lớn ở một mảng chuyên biệt. Đây chính là bài học cho Việt Nam. Bên cạnh việc thu hút các tập đoàn lớn, chúng ta cần thu hút và phát triển cả những doanh nghiệp nhỏ nhưng là "đại bàng" trong phân khúc của họ.

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan đang mở ra cơ hội vàng cho sinh viên. Những chương trình như Summer School tại Malaysia hay Eindhoven (Hà Lan) đã giúp sinh viên Việt Nam trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái bán dẫn thế giới, từ đó lan tỏa tinh thần học tập và nghiên cứu khi trở về nước.

Đào tạo nhân lực: Chất lượng phải đi trước số lượng

Một thực tế khắt khe được GS. Chử Đức Trình nhấn mạnh: “Bán dẫn không dành cho những tay mơ. Kĩ thuật công nghệ cũng không dành cho những người hời hợt”. Để theo đuổi ngành này, sinh viên phải giỏi từ những kiến thức nền tảng như Toán, Vật lí, tiếng Anh và thậm chí là năng lực trình bày (Văn học).

Thực tế tại Trường Đại học Công nghệ, có những môn học chuyên sâu về bán dẫn khó đến mức sinh viên phải học đến lần thứ ba mới đạt yêu cầu. Tuy nhiên, ông tin rằng với đam mê và tài năng thiên bẩm của người Việt, chúng ta hoàn toàn đủ sức vươn tới đỉnh cao nếu có lộ trình đúng đắn.

Bán dẫn không phải là một ngành mà là một hệ sinh thái. Có tới hàng chục ngành liên quan từ điện tử, Vật lí đến khoa học vật liệu. Điểm mấu chốt là chương trình đào tạo phải chặt chẽ, chuẩn mực và có sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng vào những năm cuối để sinh viên không bị bỡ ngỡ khi ra thị trường.

Các diễn giả Việt Nam và Hà Lan thảo luận về hợp tác bán dẫn.

GS. Trình cũng nhắc nhở sinh viên cần tránh "bẫy đi làm sớm". "Tài chính từ việc đi làm sớm có thể giải quyết nhu cầu trước mắt nhưng sẽ giới hạn tương lai lâu dài. Nhiều bạn bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền mà bỏ bê học tập, dẫn đến việc không thể tốt nghiệp hoặc hổng kiến thức nền tảng - thứ giúp các bạn đi xa trong 20-30 năm tới", GS. Chử Đức Trình nói.

Để khắc phục tình trạng này, Trường Đại học Công nghệ đã thực hiện kỉ luật chặt chẽ: sinh viên đến doanh nghiệp phải theo chương trình thực tập có lộ trình, không phải để "làm thuê" quá sớm. Kết quả là tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đã tăng mạnh từ 50% lên đến 75% trong những năm qua.