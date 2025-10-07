Sinh viên ngành bán dẫn 'ngóng' chính sách hỗ trợ

TP - Năm nay, một số trường đại học (ĐH) tổ chức đào tạo ngành bán dẫn (theo Quyết định 1017 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Sinh viên theo học ngành này đang ngóng chính sách cụ thể từ chương trình.

Băn khoăn việc được hỗ trợ

Chị N.D, Hà Nội có con vừa trúng tuyển vào ngành công nghệ kĩ thuật chíp bán dẫn, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Chị D. cho biết, trước khi đăng kí xét tuyển, gia đình đã tìm hiểu trên trang điện tử của trường và biết được ngành công nghệ kĩ thuật chíp bán dẫn có trong Quyết định 1017 của Chính phủ.

Theo đó, điều kiện để đăng kí xét tuyển ngành này là điểm Toán THPT từ 6,25/10 điểm; điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp gồm: A00 từ 21,35/30 điểm; A01 từ 20,10/30 điểm; C01 từ 21,85/30 điểm; D07 từ 19,50/30 điểm. Chị D khẳng định rằng, con đáp ứng đủ điều kiện cần (điểm sàn) và điều kiện đủ (điểm chuẩn) để vào học ngành này. Tuy nhiên, đến nay, gia đình chưa nhận được thông tin cụ thể.

“Tôi có trao đổi với bộ phận tuyển sinh của trường và nhận giải thích chưa hợp lí (ví dụ thông tin theo Quyết định 1017 mới chỉ được đưa ra chứ chưa được thông qua...). Nhưng tôi có tìm hiểu thì được biết quyết định này được ban hành tháng 9/2024. Thứ nữa, nếu chưa được thông qua thì tại sao trang điện tử của nhà trường lại thông tin rõ ràng rằng thí sinh đạt những điều kiện và điểm từng môn như thế kia”, chị D nói.

Một số phụ huynh có con trúng tuyển vào chương trình đào tạo bán dẫn của các trường đăng kí thực hiện theo Quyết định 1017 có cùng thắc mắc vì chưa nhận được thông tin gì cụ thể từ phía nhà trường.

Ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật thông tin, đang chờ hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT. Trường có đăng kí thực hiện theo Quyết định 1017 đối với ngành công nghệ kĩ thuật chíp bán dẫn. PGS. TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay ĐH này đào tạo ngành chíp bán dẫn từ lâu. ĐH Bách khoa Hà Nội đăng kí 2 ngành là kĩ thuật vi điện tử và công nghệ nano theo Quyết định 1017. Hiện trường cũng đang đợi hướng dẫn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 26 cơ sở giáo dục ĐH đăng kí thực hiện theo Quyết định 1017 như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, một số trường thành viên trong 2 ĐH Quốc gia, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên...

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đang chủ trì xây dựng nghị định học bổng cho sinh viên theo lĩnh vực khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược bao gồm các ngành phục vụ cho lĩnh vực bán dẫn.

Năm học 2024-2025, cả nước có khoảng 19.000 sinh viên nhập học các ngành phù hợp với lĩnh vực bán dẫn, chiếm khoảng 10% tổng số sinh viên theo học ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán).

Hiện có 166 cơ sở đào tạo các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn, trong đó 97 cơ sở đào tạo trực tiếp các ngành này. Tháng 5 vừa qua, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về chuẩn chương trình đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ ngành vi mạch bán dẫn và có hơn 30 chương trình đào tạo đăng kí triển khai theo Quyết định 1017.

Chính sách cho vay ưu việt

Chính phủ mới ban hành Quyết định 29 về tín dụng ưu đãi đặc biệt cho học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh các ngành STEM.

Chính sách này được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện cần đáp ứng để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét và phê duyệt cho vay vốn gồm: sinh viên phải tốt nghiệp THPT theo quy định. Trong đó, sinh viên năm thứ nhất phải có đồng thời cả ba năm học THPT được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên; hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lí, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên.

Sinh viên thực hiện thí nghiệm tại phòng nghiên cứu của khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)Ảnh: UET

Sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên tại năm học trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn. Đối với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, điều kiện đơn giản hơn và chỉ cần được các cơ sở giáo dục ĐH công nhận.

Mức vay vốn bao gồm hai cấu phần chính toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học và sinh hoạt phí, chi phí học tập. Học phí được tính sau khi đã trừ đi các khoản học bổng và hỗ trợ tài chính khác của nhà trường (nếu có) theo xác nhận chính thức từ cơ sở đào tạo.

Sinh hoạt phí và chi phí học tập khác với mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Ví dụ tiền học phí phải đóng của một người học là 10 triệu đồng/tháng, người học sẽ được vay vốn lên tới 15 triệu đồng/tháng (bao gồm 10 triệu đồng/tháng tiền học phí và 5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác). Mức lãi suất cho vay ưu đãi 4,8%/năm.

Quyết định 1017 của Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Đào tạo ít nhất 50 nghìn nhân lực có trình độ từ ĐH trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó, đào tạo ít nhất 42 nghìn kĩ sư, cử nhân; có ít nhất 7,5 nghìn học viên thạc sĩ và 500 nghiên cứu sinh; đào tạo ít nhất 15 nghìn nhân lực trong công đoạn thiết kế, ít nhất 35 nghìn nhân lực trong công đoạn sản xuất, đóng gói, kiểm thử và các công đoạn khác của ngành công nghiệp bán dẫn; đào tạo ít nhất 5 nghìn nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Thời gian ân hạn kể từ ngày người học kết thúc khóa học theo quy định, khách hàng vay vốn được hưởng trong vòng 12 tháng trước khi phải trả khoản nợ gốc và lãi tiền vay đầu tiên.

Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay. Ví dụ một khóa học kéo dài 5 năm (thời hạn giải ngân là 5 năm), thì tổng thời hạn cho vay có thể lên tới 11 năm (5 năm giải ngân + 1 năm ân hạn + 5 năm trả nợ).

Như vậy, hiện tại đã có chính sách hỗ trợ vay vốn đối với những người học nhóm ngành STEM (trong đó có nhóm ngành công nghệ cao như chíp bán dẫn). Đây là mức vay được áp dụng linh hoạt theo mức học phí tối đa của từng trường cộng với sinh hoạt phí.

Sắp tới, khi có hướng dẫn về học bổng, sinh viên học ngành chíp-bán dẫn sẽ có thể có sự hỗ trợ để yên tâm theo học. Được biết, mức học bổng của nhóm ngành này có thể lên đến 4 triệu đồng/tháng.