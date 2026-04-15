Doanh nhân kiều bào trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các em học sinh ở trường giáo dục chuyên biệt

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động đồng hành cùng chương trình “Linh thiêng Quốc tổ Cội nguồn” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, bà Phạm Thị Minh Hường - Tổng giám đốc Công ty Gold Phuc (Lào), Giám đốc Công ty Sakai (Lào), đã có chuyến thăm và trao tặng những phần quà thiết thực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ. Chuyến đi mang theo thông điệp về sự thấu hiểu và lòng nhân ái luôn hướng về quê hương của kiều bào xa xứ.

Gắn kết di sản và tinh thần nhân ái

Chương trình “Linh thiêng Quốc tổ Cội nguồn” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức là một hoạt động văn hóa lớn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về giá trị nguồn cội, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị di sản quý báu của ông cha để lại. Không chỉ dừng lại ở các nghi lễ truyền thống, chương trình còn hướng tới những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" - truyền thống nhân văn ngàn đời của người Việt.

Đồng hành cùng chương trình trong tâm thế một người con xa quê luôn hướng về nguồn cội, bà Phạm Thị Minh Hường tâm niệm rằng di sản quý giá nhất của mỗi người “con Lạc cháu Hồng” chính là lòng nhân ái và sự sẻ chia. Bà cho biết, dù bận rộn với các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, bà vẫn luôn dành sự quan tâm đến các công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện tại quê nhà. Bà chia sẻ: “Với triết lý kinh doanh luôn gắn liền với sự tử tế và trách nhiệm, bản thân tôi luôn tâm niệm rằng mọi giá trị bền vững đều phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu, được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia và hiện thực hóa bằng những hành động trách nhiệm. Thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong cộng đồng.”

Chính vì vậy, trong hành trình lần này, bà đã chọn Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ - ngôi trường đặc biệt, nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị khuyết tật và trí tuệ không bình thường, làm điểm dừng chân để trao gửi những yêu thương chân thành nhất.

Thắp sáng niềm tin từ những hành động thiết thực

Có mặt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ, trong không khí ấm áp của tình yêu thương, bà Phạm Thị Minh Hường đã trực tiếp trao tặng 60 triệu đồng tiền mặt cùng 10 bộ bàn ghế học sinh mới cho nhà trường với mong muốn những phần quà thiết thực này sẽ phần nào hỗ trợ nhà trường trong công tác giảng dạy chuyên biệt, cũng như mang lại niềm vui, sự khích lệ cho các em trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Đứng trước các em nhỏ, bà xúc động chia sẻ: “Mỗi em ngồi đây đều là một bông hoa nghị lực. Dù mỗi người có một hoàn cảnh, một khiếm khuyết khác nhau, nhưng tôi tin rằng bên trong các em là những tâm hồn đầy khát vọng. Bản thân tôi đến đây không chỉ để trao tặng những món quà, mà quan trọng hơn là muốn gửi đến các em niềm tin: Rằng các em không đơn độc, xã hội và cộng đồng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em.”

Bà Minh Hường bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước tình yêu thương, sự tận tụy và lòng kiên trì của các thầy cô giáo nơi đây - những người đang thực hiện một sứ mệnh cao:“Thắp sáng niềm tin, mở ra những cánh cửa mới để giúp các em vượt qua nghịch cảnh, xóa bỏ mặc cảm, giúp các em "nghe" bằng con tim, "nhìn" bằng cảm xúc và tự tin hơn trên hành trình hòa nhập với thế giới.”

Chia tay thầy và trò nhà trường, bà Minh Hường không quên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất: “Chúc các thầy cô luôn giữ vững niềm tin và sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp cao cả này. Chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và mỗi ngày đến trường đều là một ngày hạnh phúc.”. Đại diện nhà trường cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành trước tấm lòng cao cả của bà, coi đây là nguồn động viên lớn lao để thầy trò tiếp tục hành trình thắp sáng tương lai cho các em.

Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng kiều bào

Chuyến thăm lần này tiếp nối hành trình thiện nguyện bền bỉ của người nữ doanh nhân luôn hướng về nguồn cội. Bà khẳng định sẽ còn nhiều dịp trở về nước để thực hiện các công tác xã hội, đồng thời mong muốn lan tỏa sự tích cực này đến cộng đồng kiều bào xa quê luôn hướng về Tổ quốc.

Bà Minh Hường chia sẻ đầy tâm huyết: “Tôi hy vọng rằng, mỗi người con Việt Nam dù đang ở bất cứ đâu cũng sẽ luôn dành một góc trong trái tim để hướng về quê hương. Dù đóng góp là ít hay nhiều, dù sự hỗ trợ là lớn hay nhỏ, nhưng mỗi hành động ấy đều mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng ta cùng chung tay, di sản lòng nhân ái của dân tộc sẽ càng thêm vững bền.”

Lời khẳng định ấy không chỉ thể hiện sự gắn kết máu thịt với quê hương mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khích lệ mỗi người con Việt cùng nhau vun đắp cho một Việt Nam rạng ngời nghĩa tình, thắt chặt sự đoàn kết và ngày càng thịnh vượng.