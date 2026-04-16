Hành trình Từ Trái Tim đến 'tọa độ lửa' Vị Xuyên Gieo tri thức, thắp khát vọng

Giữa tháng Tư, trên mảnh đất Vị Xuyên, nơi hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc – những cuốn sách đánh thức khát vọng vươn lên lại được Hành trình Từ Trái Tim trao đi, nối dài tinh thần bất khuất của một vùng đất anh hùng.

Âm vang bản hùng ca bất tử giữa đại ngàn

Ngày 15/4, chương trình Hành trình Từ Trái Tim do Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục đến với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vị Xuyên và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang).

Trên mảnh đất anh hùng, những cuốn sách quý được trao đi không chỉ mang theo tri thức, mà còn khơi dậy trách nhiệm, hun đúc ý chí vươn lên của thế hệ trẻ nơi biên cương.

Hành trình Từ Trái Tim vượt quãng đường xa xôi mang theo sự quan tâm, sẻ chia và nguồn động lực hun đúc ý chí vươn lên cho học sinh vùng cao

Vị Xuyên, vùng đất biên giới từng là chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc phía Bắc. Nơi đây đã chứng kiến hơn 4.000 chiến sĩ anh dũng hy sinh để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong mưa bom, bão đạn, tinh thần “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” đã trở thành biểu tượng bất diệt của người lính Vị Xuyên.

Những trang sử ấy không chỉ là ký ức, mà là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với thế hệ hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình đầy ý nghĩa, nhằm truyền cảm hứng khởi nghiệp – kiến quốc cho học sinh vùng cao, em Lộc Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vị Xuyên, đã có những chia sẻ chân thành.

Hành trình từ Trái Tim trao tặng sách quý cho thầy cô và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vị Xuyên.

Với Linh, câu chuyện về Vị Xuyên không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là nguồn động lực sâu sắc: “Em nhận thức rõ rằng đã có hàng nghìn chiến sĩ anh dũng ngã xuống để giữ gìn độc lập, bình yên hôm nay. Em lấy đó làm tấm gương, nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ và góp phần phát triển quê hương”.

Đứng trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp THPT, Linh xác định mục tiêu thi vào Trường Đại học Sư phạm. Lựa chọn nghề giáo không phải là sự tình cờ, mà xuất phát từ mong muốn trở thành cô giáo, quay về dạy học cho các em nhỏ vùng cao – nơi em sinh ra và lớn lên. Đó không chỉ là con đường lập thân, mà còn là cách để em góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cùng chung cảm xúc, em Đặng Văn Kiên, học sinh lớp 12A, bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chương trình, đặc biệt là bộ phim về hành trình khởi nghiệp của chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ. Câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Kiên: “Chương trình hôm nay đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí và bản lĩnh của người Việt Nam. Những cuốn sách được trao tặng là nguồn tri thức quý giá giúp em hoàn thiện bản thân, học hỏi từ những tấm gương đi trước”

Những cuốn sách được trao tặng là nguồn cảm hứng quý giá thắp lửa khát vọng cho thế hệ trẻ Vị Xuyên tiếp tục ngân vang bản hùng ca của quê hương

Chia sẻ trong buổi giao lưu, cô Nguyễn Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vị Xuyên, cho biết nhà trường rất vinh dự khi được đón đoàn vượt quãng đường xa xôi đến với mảnh đất biên cương. Theo cô Lan Anh, học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, mang theo những ước mơ và khát vọng vươn lên từ những bản làng còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, những hoạt động truyền cảm hứng như chương trình chính là nguồn động viên tinh thần to lớn. “Mỗi cuốn sách được trao hôm nay sẽ ‘gieo’ vào lòng các em học sinh dân tộc khát vọng vươn lên, ý chí đổi đời và tinh thần phụng sự xã hội.”

Gieo ý chí, khát vọng lập thân nơi gian khó

Không chỉ dừng lại ở Vị Xuyên, hành trình tiếp tục đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH, THCS Cao Bồ, nơi điều kiện học tập vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khát vọng vươn lên chưa bao giờ tắt. Sau chương trình giao lưu và trao tặng sách, nhiều học sinh tại Cao Bồ đã bắt đầu định hình rõ hơn con đường tương lai của mình. Trong số đó, em Tráng Thị Nga, học sinh lớp 8B, gây ấn tượng với gương mặt lanh lợi và suy nghĩ chín chắn. Nga chia sẻ mong muốn theo học tiếng Anh, hướng tới ngành du lịch để trở về phát triển quê hương.

Hành trình Từ Trái Tim tặng những cuốn sách quý đến thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Cao Bồ.

Không dừng lại ở mục tiêu việc làm, em còn ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh vùng cao nguyên đá đến với du khách. Những sản vật đặc trưng như chè, thảo quả, cùng các món ăn truyền thống được em xác định là lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch riêng. “Để thực hiện mục tiêu đó, em đang nỗ lực học tập, hướng tới thi vào trường đại học ngoại ngữ. Đồng thời, em chủ động rèn luyện kỹ năng, tìm hiểu kiến thức về du lịch và đọc các tài liệu đã được hỗ trợ để tích lũy nền tảng cho hành trình sau này”, Nga chia sẻ.

Trong khi đó, em Lý Tú Nga, học sinh lớp 8A, lại lựa chọn một hướng đi khác: học nghề làm đẹp và xây dựng cơ sở thẩm mỹ tại quê hương. “Chúng em ít khi được nghe những câu chuyện truyền cảm hứng như hôm nay. Những câu chuyện về các doanh nhân thành đạt, các vĩ nhân đã giúp em có thêm ý chí, nghị lực để theo đuổi con đường mình chọn. Em sẽ cố gắng học tập, đọc nhiều sách để phát triển tư duy và kiến thức”, em Lý Tú Nga bộc bạch

Niềm vui của những em học sinh khi nhận được món quà ý nghĩa của Hành trình Từ Trái Tim.

Theo cô Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Cao Bồ, nhà trường đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại và sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Dao chiếm tỷ lệ lớn. Đáng chú ý, hơn 50% học sinh thuộc diện hộ nghèo, khiến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều trở ngại. Trong điều kiện hạ tầng số còn hạn chế, sách trở thành nguồn tri thức quan trọng, gần như là kênh tra cứu chủ yếu của học sinh.

“Những cuốn sách được trao tặng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho các em, khơi dậy khát vọng, định hướng cho học sinh nghề nghiệp sau này”, cô Vân cho biết.