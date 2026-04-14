Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Chỉ vài giây xuất hiện trên VTV, nữ sinh làm nóng câu chuyện suất ăn học đường

Linh Lê

HHTO - Một đoạn hội thoại ngắn trong phóng sự của đài VTV đang gây chú ý trên mạng xã hội, khi làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong bữa ăn bán trú của học sinh.

Phóng sự được quay tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) vào giờ ăn bán trú buổi trưa, ghi lại tình huống một nữ học sinh tên là P.A chưa được nhận suất ăn với lý do cô giáo đưa ra là “không ăn được thịt gà”. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi trực tiếp "Con có ăn được thịt gà không?", em học sinh này lại trả lời rõ ràng: “Có ạ”. Chỉ với đoạn hội thoại ngắn, diễn ra trong vài giây nhưng khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo nội dung phản ánh, các suất ăn bán trú tại ngôi trường này có giá khoảng 21.000 đồng/suất, bao gồm chi phí nguyên liệu, chế biến, vận hành và các khoản liên quan. Dù vậy, hình ảnh trong phóng sự cho thấy việc chia khẩu phần vẫn mang tính ước lượng, không có định lượng cụ thể cho từng phần ăn.

Em nhỏ xuất hiện trong phóng sự đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đối với các món như thịt gà, phần xương chiếm tỷ lệ lớn, khiến lượng thực phẩm thực tế học sinh nhận được có thể không được như định lượng yêu cầu. Khi không có tiêu chuẩn rõ ràng, việc kiểm soát đủ - thiếu hay đảm bảo công bằng giữa các học sinh trở nên khó khăn.

Tình huống “không ăn được thịt gà” cũng đặt ra vấn đề về quy trình quản lý thông tin học sinh. Việc xác định nhu cầu ăn uống nếu không được kiểm chứng đầy đủ có thể dẫn đến những quyết định thiếu chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh.

Phóng sự này cũng làm dấy lên băn khoăn liệu những bất cập tương tự có đang tồn tại ở nhiều trường học khác đang phục vụ bữa ăn học đường hay không.

Từ một chi tiết nhỏ, câu chuyện đã mở rộng thành vấn đề lớn hơn về sự minh bạch trong bữa ăn học đường. Không chỉ là việc học sinh có ăn thịt gà hay không, điều phụ huynh quan tâm là mỗi suất ăn có thực sự đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, định lượng cho con em hay không.

Theo VTV24
