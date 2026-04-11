Thay đổi quan trọng khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Mở rộng đăng ký trực tuyến

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ có những thay đổi đáng chú ý ngay từ khâu đăng ký dự thi, theo hướng tinh giản thủ tục và đẩy mạnh số hóa, giúp giảm áp lực cho thí sinh.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 là việc cấp tài khoản để thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi. Học sinh lớp 12 được nhà trường cấp tài khoản, trong khi thí sinh tự do phải đăng ký để được cấp tài khoản trước khi kê khai thông tin.

Từ tài khoản này, thí sinh tiến hành đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. So với các năm trước, quy định mới mở rộng khi cho phép cả thí sinh tự do đăng ký online, thay vì chủ yếu nộp hồ sơ trực tiếp.

Sau khi hoàn tất đăng ký trên hệ thống, thí sinh phải in phiếu đăng ký và nộp tại nơi tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu và xác nhận. Các điểm tiếp nhận có trách nhiệm rà soát, đảm bảo thông tin chính xác trước khi đưa vào hệ thống quản lý chung của kỳ thi.

Một thay đổi khác là việc đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hồ sơ. Thí sinh không còn phải đóng dấu giáp lai lên ảnh như trước, việc xác nhận nhân thân được thực hiện theo quy định mới, giúp giảm bớt các khâu hành chính.

Đáng chú ý, quy chế mới cũng tích hợp một số loại giấy tờ quan trọng. Cụ thể, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là giấy báo dự thi, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký cấp. Đồng thời, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi, thay vì tách riêng như trước.

Đối với thí sinh tự do, quy định vẫn yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan như căn cước công dân, học bạ hoặc bằng tốt nghiệp để phục vụ việc đối chiếu khi nộp hồ sơ.

Những điều chỉnh trong đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh giản thủ tục của ngành giáo dục. Việc tích hợp giấy tờ, mở rộng đăng ký trực tuyến và chuẩn hóa quy trình được kỳ vọng sẽ giúp thí sinh thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trong kỳ thi quy mô lớn trên toàn quốc.