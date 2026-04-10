Gỡ rối chọn nghề cho sĩ tử 2K8: Người “hướng nội” có hợp với ngành Du lịch?

HHTO - Ngành Du lịch thường được tưởng tượng với cảnh những sinh viên năng động cùng những chuyến vi vu. Từ góc nhìn sinh viên và giảng viên, một góc nhìn khác được mở ra, giúp các sĩ tử 2K8 hiểu rõ hơn về hành trình học tập, áp lực thực tế và cơ hội nghề nghiệp của ngành.

Ngành Du lịch không chỉ gói trong một chữ “Đi”

Với nhiều sĩ tử, ngành Du lịch thường được gắn với hình ảnh “xách balo lên và đi”. Tuy nhiên, thực tế sinh viên chuyên ngành không chỉ phải trau dồi, rèn luyện nhiều kỹ năng khác nhau, mà còn phải chịu những áp lực đặc thù.

Dương Quốc An - sinh viên năm nhất ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ĐH Kinh tế TP.HCM - cho biết trước khi nhập học, bạn cũng có suy nghĩ khá “điển hình” về ngành: “Ban đầu ấn tượng của em đối với ngành du lịch chỉ đơn giản là sẽ học về “du lịch”, tức là được đi nhiều và phải nói nhiều.”

Tuy nhiên, đến khi nhập học, góc nhìn đó nhanh chóng thay đổi. Quốc An chia sẻ: “Học du lịch không chỉ đơn giản là học về “du lịch”, mà còn là về quản lý con người, tổ chức các sự kiện lớn nhỏ và cần sự kiên nhẫn rất cao trong quá trình làm việc.”

Ảnh minh họa: Phim My Lovely Journey.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết trên lớp, sinh viên ngành này còn phải chủ động tham gia nhiều hoạt động thực tế. Theo An, nhịp sống của sinh viên ngành Du lịch không hẳn “nặng đô” về học thuật, nhưng lại đòi hỏi sự năng động và chủ động rất lớn, từ việc tham gia tổ chức chương trình đến tìm kiếm cơ hội trải nghiệm bên ngoài.

Ở góc độ giảng dạy, TS. Phạm Thái Sơn - giảng viên giảng dạy chuyên ngành Du lịch tại TP.HCM cũng nhấn mạnh: “Việc “đi nhiều” là có, nhưng không phải là bản chất cốt lõi của ngành. Những vị trí như hướng dẫn viên hay điều hành tour có thể di chuyển thường xuyên, trong khi các công việc như marketing, nghiên cứu hay quản lý lại ít đi thực tế hơn.”

TS. Phạm Thái Sơn, giảng viên chuyên ngành Du lịch chia sẻ nhận được nhiều băn khoăn của sĩ tử về ngành. Ảnh: NVCC

Như vậy, học du lịch không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng “vi vu”. Quan trọng hơn, đây là ngành đào tạo con người biết tổ chức, vận hành và phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với trải nghiệm.

Có sai không khi nói du lịch chỉ dành cho người hướng ngoại?

Một trong những băn khoăn phổ biến của sĩ tử khi nhắc đến ngành học này là liệu những người rụt rè trong giao tiếp có phù hợp với ngành này hay không.

Theo Quốc An, yếu tố hướng ngoại có thể là lợi thế, nhưng thái độ khi tiếp nhận công việc mới là điều cần được quan tâm. “Trong quá trình làm việc, bạn không nhất thiết phải nói chuyện với quá nhiều người, đôi khi chỉ cần dùng những cử chỉ, lời nói nhỏ, thái độ chuyên nghiệp và luôn giữ nụ cười trên mặt là đủ để làm việc trong các ngành liên quan tới du lịch.”

Ngành du lịch luôn rộng mở cho nhiều tính cách khác nhau, không phân biệt là hướng ngoại hay hướng nội (Ảnh minh họa: Phim My Lovely Journey)

TS. Phạm Thái Sơn cũng khẳng định, du lịch không chỉ dành cho những người thích giao tiếp. Người hướng nội có thể không nổi bật trong môi trường đông người, nhưng nếu hiểu rõ bản thân và lựa chọn đúng hướng đi, vẫn có thể phát triển tốt ở các vị trí như thiết kế tour, điều hành, truyền thông hoặc nghiên cứu du lịch.

Nói cách khác, du lịch là ngành “rộng cửa” cho nhiều kiểu tính cách khác nhau, miễn là người học biết tận dụng điểm mạnh của mình.

Con đường nghề nghiệp rộng mở nhưng không dễ bước

Không chỉ riêng với ngành du lịch, vấn đề cơ hội tìm việc luôn là khía cạnh khiến nhiều sĩ tử băn khoăn, nhất là trong thời kỳ “sống nhanh” khi thị trường việc làm thay đổi liên tục.

Nhiều quan điểm cho rằng ngành du lịch luôn trong trạng thái thiếu nhân lực, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. TS. Phạm Thái Sơn cho biết ngành du lịch từ trước đến nay luôn thiếu nhân lực chất lượng cao - những người có kỹ năng, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với thực tế. Sau đại dịch COVID-19, tình trạng thiếu hụt càng rõ rệt khi nhiều lao động chuyển sang lĩnh vực khác, trong khi nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh.

Chính vì vậy, điều này đã mở ra cơ hội lớn cho sinh viên được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị nghiêm túc.

TS. Phạm Thái Sơn trong quá trình tư vấn tuyển sinh tại các trường. Ảnh: NVCC

Thực tế cho thấy, du lịch là ngành gắn với nhu cầu trải nghiệm và tinh thần của con người. Dù từng “đóng băng” trong dịch bệnh, nhưng ngay khi được kiểm soát, nhu cầu du lịch đã phục hồi mạnh mẽ - cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài của ngành.

Theo lời khuyên của TS. Phạm Thái Sơn, sĩ tử cần phải cân nhắc và trang bị thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, đừng vội vàng quyết định chỉ vì một lý do nhất thời. “Nếu đã lựa chọn, hãy chủ động trang bị thêm ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực tế và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Ngành du lịch luôn rộng mở với những ai nghiêm túc và có sự chuẩn bị tốt”, ông nhấn mạnh.

Tựu trung, ngành du lịch không chỉ là những chuyến đi mà còn là hành trình rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp. Với sĩ tử 2K8, lựa chọn ngành này cần sự hiểu mình, chuẩn bị kỹ và sẵn sàng thích nghi - dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại.