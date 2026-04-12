Nam sinh Hà Tĩnh giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26 với điểm số ấn tượng

HHTO - Với trí tuệ, bản lĩnh và phong độ ổn định, Công Dũng đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc qua từng phần thi, tạo nên cách biệt điểm số với các thí sinh còn lại, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần với điểm số cực kỳ ấn tượng - 310 điểm.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến sự tham gia của 4 thí sinh: Dương Tuấn Kiệt (trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng), Trần Công Dũng (trường THPT chuyên Hà Tĩnh), Nguyễn Khánh Ly (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu) và Trần Thị Thúy Lam (trường THPT Chê Ghê-va-ra - Vĩnh Long).

Phần thi Khởi động, sau phần khởi động chung và riêng, với sự quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên, Công Dũng tạm thời dẫn đầu với 70 điểm. Cùng đứng thứ hai là Khánh Ly và Thúy Lam đạt 35 điểm, Tuấn Kiệt có số điểm khởi động là 30.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa có 4 chữ cái. Ngay sau khi gợi ý đầu tiên được mở, Công Dũng đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời. Với câu trả chính xác, nam sinh đã mang về cho mình thêm 60 điểm, củng cố ngôi vị đầu bảng với 140 điểm. Thúy Lam về nhì với 45 điểm, Tuấn Kiệt theo sát với 40 điểm và Khánh Ly có 35 điểm.

Từ khóa "Số đỏ" đã giúp Công Dũng gia tăng điểm số của mình

Đến với phần thi Tăng tốc, với bản lĩnh và sự nhạy bén của mình, Công Dũng vẫn dẫn đầu "đoàn leo núi" với 260 điểm, gia tăng cách biệt điểm số với các thí sinh còn lại. Ở vị trí thứ hai là Thúy Lam có 85 điểm, Tuấn Kiệt đứng thứ ba với 80 điểm và Khánh Ly đạt 65 điểm.

Phần thi Về đích, Công Dũng chọn gói câu hỏi 20-30-20, câu trả lời đúng ở câu đầu tiên giúp Dũng có thêm 20 điểm. Tuy nhiên, ở hai câu hỏi sau đó, nam sinh không ghi thêm được điểm nào. Công Dũng về đích với 280 điểm.

Công Dũng trong phần thi về đích

Tuấn Kiệt chọn gói câu hỏi 20-20-30. Nam sinh xuất sắc đưa ra đáp án chính xác ở hai câu hỏi đầu tiên, có thêm 40 điểm. Trong câu hỏi cuối cả Kiệt và các thí sinh còn lại không đưa ra được đáp án đúng. Tuấn Kiệt hoàn thành phần thi với 120 điểm.

Tuấn Kiệt có phần về đích khá trọn vẹn

Thúy Lam lựa chọn bộ câu hỏi 20-30-20. Lam có thêm 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên. Nữ sinh mất 30 điểm vào tay Công Dũng ở câu hỏi thứ hai. Tuy nhiên, ngay sau đó, lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối đã giúp Lam đạt thêm 40 điểm. Thúy Lam có 100 điểm sau màn về đích.

Ngôi sao hy vọng giúp Lam kết thúc phần về đích trọn vẹn

Khánh Ly chọn ba câu 20-30-20. Nữ sinh mất 20 điểm vào tay Tuấn Kiệt trong câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, cả Lam và Ly đều không có câu trả lời chính xác. Lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối không giúp cô bạn gia tăng thêm điểm số. Khánh Ly hoàn thành phần về đích với 25 điểm.

Khánh Ly cũng đã nỗ lực hết mình trong phần thi về đích

Kết quả chung cuộc, với sự bản lĩnh và phong độ ổn định qua các vòng thi, Công Dũng (trường THPT chuyên Hà Tĩnh) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế tuần, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với số điểm vô cùng ấn tượng - 310 điểm. Về nhì là Tuấn Kiệt (trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng) với 140 điểm. Đứng ở vị trí thứ ba là Thúy Lam (trường THPT Chê Ghê-va-ra - Vĩnh Long) với 85 điểm. Khánh Ly (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Lai Châu) có 25 điểm.