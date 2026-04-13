Bài đăng thầy cô Gen Z đu idol "var" ngay học trò hút hơn 300K lượt xem

HHTO - Một bài đăng của một giáo viên Gen Z trên nền tảng Threads với confession tình huống "đi đêm" có ngày gặp... học trò đang thu hút tới 300K lượt xem và hơn 20K lượt tương tác. Đặc biệt, vô số hoàn cảnh đu idol "var" trúng trò nhận được đông đảo sự đồng cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một tài khoản tên @e.toile_douce đã đăng tải một bài viết với nội dung “Chào mọi người mình là Giang, mình đi net gặp học sinh mình cũng đi net”, kèm câu hỏi đầy “tréo ngoe”: “Theo các bạn mình nên mách phụ huynh không?”.

Ngay sau đó, bài đăng đã nhanh chóng trở nên viral, đến hiện tại đã thu về 300K lượt xem cùng 19,9K lượt nhấn thích. Dưới phần bình luận, netizen còn không ngừng “thêm dầu vào lửa”, đưa ra loạt “hiến kế” cho cô giáo khiến cho tình huống thêm phần hài hước:

﻿ Dòng Threads hài hước của cô giáo GenZ﻿ đã thu về vô số lượt tương tác.

“Bắt học sinh bao net nếu không sẽ mách phụ huynh, em thì muốn cô mách phụ huynh hơn!”

“Triệu hạt mưa không rơi nhầm hạt nào. “Thế giới rộng” như vậy cớ sao cô trò mình lại gặp nhau!”

“Trời đánh tránh “miếng game” cô ạ!!!”.

“Mong cô giơ cao đánh “mạnh” cho học sinh nhé!”

Như được gãi đúng chỗ ngứa, team thầy cô Gen Z sôi nổi chia sẻ thêm hàng loạt tình huống "bị học trò bắt tại trận" cũng dở khóc, dở cười không kém.

Trade card, "camp" chỗ concert, đi check LED idol trúng ngay học trò là những tình huống éo le team thầy cô Gen Z gặp phải.

Có netizen còn "bồi hồi" nhớ lại kỷ niệm đi cày game cùng thầy.

Với việc team thầy cô Gen Z dần "xâm chiếm" học đường thì những câu chuyện chốn trường học cũng trở nên "tẻn tẻn", đáng yêu, gần gũi hơn. Sự cởi mở này góp phần tạo nên môi trường học đường vui vẻ, tích cực, kéo gần khoảng cách giữa thầy cô và học trò đồng thời mang lại nhiều khoảnh khắc hài hước, ngọt ngào.

Sự gần gũi đó không đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm hay làm mất đi hình ảnh “mẫu mực” mà chỉ là cách các thầy cô Gen Z thoải mái hơn trong việc thể hiện cá tính, kết nối với học trò thay vì “đóng khung” với phong cách đạo mạo, xa cách.