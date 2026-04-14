Ninh Bình là địa phương tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất khu vực miền Bắc

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đã được các địa phương công bố lịch. Trong đó, Ninh Bình là địa phương tổ chức thi sớm nhất khu vực miền Bắc.

Theo kế hoạch tuyển sinh do Sở GD&ĐT ban hành, kỳ thi lớp 10 tại Ninh Bình diễn ra từ ngày 22-25/5/2026. Trong đó, hai ngày thi chính là 23-24/5 với 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, ngày 25/5 dành cho các môn chuyên. Với mốc thời gian này, Ninh Bình trở thành địa phương “mở màn” kỳ thi lớp 10 tại miền Bắc, sớm hơn nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực.

Khảo sát lịch thi của các tỉnh, thành phố cho thấy phần lớn địa phương miền Bắc tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến thi vào ngày 30-31/5, Hải Phòng vào ngày 3-4/6. Một số địa phương khác như Hưng Yên thi ngày 25-26/5, Bắc Ninh vào ngày 26-27/5, còn Tuyên Quang và Lào Cai cùng tổ chức thi vào 27-28/5.

Như vậy, so với mặt bằng chung, lịch thi của Ninh Bình sớm hơn từ 2-7 ngày.

Không chỉ riêng miền Bắc, lịch thi lớp 10 năm nay trên phạm vi cả nước đều có xu hướng được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do kỳ thi tốt nghiệp THPT được đẩy lên sớm hơn, buộc các địa phương phải điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh để đảm bảo tiến độ năm học. Điều này khiến khung thời gian thi lớp 10 tập trung chủ yếu vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Bên cạnh đó, một số địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng hay Cà Mau không tổ chức thi mà áp dụng phương thức xét tuyển.

Việc tổ chức thi sớm hơn so với mọi năm khiến học sinh phải rút ngắn thời gian ôn tập, tăng tốc ngay từ giai đoạn giữa học kỳ II. Tuy nhiên, thi sớm cũng mang lại một số thuận lợi như công bố kết quả nhanh, giúp quá trình tuyển sinh và phân luồng học sinh diễn ra sớm, tạo dư địa chuẩn bị cho năm học mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh vào lớp 10 ngày càng cao, việc nắm chắc mốc thời gian và xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý là yếu tố then chốt để thí sinh đạt kết quả tốt.