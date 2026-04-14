Fiesta A Cielo 2026: Ra mắt tân đại sứ trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Fiesta A Cielo là sự kiện thường niên quy mô nhất của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, với mục đích tìm ra gương mặt xuất sắc nhất cả về mảng học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Với chủ đề "EUPHONY IN BLUE", chương trình năm nay không chỉ là nơi hội tụ tài năng của những tân đại sứ có sức ảnh hưởng mà trở thành dịp để học sinh THPT chuyên Sư phạm thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.

Vòng Chung kết của cuộc thi Đại sứ là cuộc tranh tài đầy gây cấn của 12 thí sinh ưu tú nhất - những người đã xuất sắc vượt qua những thử thách và khó khăn của các vòng thi trước. Các thí sinh lần lượt thể hiện bản thân qua 3 phần thi: Trang phục dạ hội, Tài năng và Ứng xử.

Khép lại các phần tranh đấu đầy cao trào, danh hiệu “Đại sứ Chuyên Sư phạm” đã chính thức thuộc về 2 thí sinh xuất sắc nhất: Phạm Việt Anh lớp 11 Sinh - Zone 5 và Bùi Minh Hằng lớp 10 Văn 2 - Zone 7.

Tân Đại sứ của THPT chuyên Sư phạm.

Bên cạnh đó, các giải thưởng phụ cũng được vinh hạnh trao tay: Đại sứ Phong cách - Nguyễn Ngọc Hà lớp 10 Sinh thuộc Zone 6, Đại sứ Yêu thích -Trần Hoàng Minh lớp 11 Hóa 2 thuộc Zone 2, Đại sứ Triển vọng - Vũ Bá Khôi lớp 10 Tin thuộc Zone 5, Cặp đôi Đại sứ Tài năng - Lê Thu Trà lớp 11 Hóa 1 thuộc Zone 6 và Trương Nguyễn lớp 11 Toán 2 thuộc Zone 4.

Ngoài ra, Fiesta A Cielo mùa 10 còn có sự góp mặt của 24K.Right - được biết đến nhiều với tên gọi thân thuộc: Anh Bằng Cổ Tay và Mason Nguyễn - nam rapper đang được lòng Gen Z. Không khí tại hội trường đã nóng hơn bao giờ hết khi tiếng nhạc vang lên và mọi người cùng "quẩy" hết mình tại sự kiện.

Fiesta A Cielo mùa 10 khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Qua đó, học sinh trường THPT chuyên Sư phạm lần nữa khẳng định sự tài sắc và tinh thần nhiệt huyết, hết mình của mình trong chuỗi các hoạt động ấn tượng của nhà trường.