Vụ 5 học sinh bị phạt tự chích bằng kim tiêm: Đã có kết quả xét nghiệm máu

TPO - Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết đã có kết quả khám sức khỏe, xét nghiệm máu bước đầu của 5 học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị giáo viên phạt tự chích kim tiêm.

Chiều 16/4, trao đổi với PV, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát cho biết: Sáng cùng ngày, Nhà trường phối hợp UBND phường và phụ huynh đưa 5 học sinh liên quan đến vụ bị giáo viên phạt bằng kim tiêm đến bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Bến Cát đã phối hợp với nhà trường và lực lượng y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của các em, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra vụ việc.

Theo bà Thảo, kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường về bệnh lý truyền nhiễm.

"Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND phường để làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý phù hợp nên phụ huynh, học sinh yên tâm đến trường", bà Thảo nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau giờ học ngày 13/4, một số học sinh lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM có biểu hiện hoảng sợ, kể lại việc bị cô giáo đe dọa và chích kim tiêm vào tay.

Vụ việc sau đó được phụ huynh phản ánh đến nhà trường.

Chiều 15/4, nhà trường và phụ huynh cùng ban đại diện CMHS đã có buổi làm việc về vấn đề trên. Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính “răn đe” song khẳng định không cố ý gây thương tích cho học sinh.

Tuy nhiên, phía phụ huynh không đồng tình với giải thích này, cho rằng đây là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em, cần được xử lý nghiêm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ việc xác minh sự việc. Đồng thời, nhà trường phối hợp với ngành y tế hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các nguy cơ liên quan.

Hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc cho UBND phường Bến Cát. UBND phường Bến Cát ngay sau khi nắm thông tin cũng đã cử người phối hợp với nhà trường để chăm lo sức khỏe học sinh và tìm hiểu vụ việc để có phương án xử lý phù hợp.

​