Giáo sư Phùng Hồ Hải nhận giải thưởng khoa học danh giá của Đức

TPO - GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc – giải thưởng khoa học danh giá của Cộng hoà Liên bang Đức.

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp. Mỗi giải thưởng có giá trị 80.000 euro (hơn 2,4 tỷ đồng), đồng thời người nhận giải được mời sang Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu.

Giải thưởng là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ Alexander von Humboldt từ năm 1972. Nhiều nhà khoa học từng nhận giải này sau đó được trao Giải Nobel, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Giải thưởng.

Theo thông báo của Quỹ Alexander von Humboldt, Giáo sư Phùng Hồ Hải được trao giải trên cơ sở đề cử của Giáo sư Christopher Deninger, nhà toán học người Đức, nhằm tôn vinh toàn bộ những đóng góp khoa học của ông trong lĩnh vực Toán học.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải sinh năm 1970, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông từng là Viện trưởng Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017–2022, đồng thời giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga), bảo vệ Tiến sĩ tại Đại học Munich (Đức) năm 1996 và Tiến sĩ khoa học tại Đại học Duisburg-Essen (Đức) năm 2005.

Trong quá trình nghiên cứu, GS.TSKH Phùng Hồ Hải tập trung vào các lĩnh vực như nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế.

Ông là một trong những nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam, từng được đặc cách công nhận chức danh Giáo sư năm 2012, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm Thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Giáo sư Phùng Hồ Hải tích cực tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ toán học trẻ và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Ông từng làm việc, giảng dạy tại nhiều cơ sở nghiên cứu uy tín ở Đức và quốc tế trước khi trở về Việt Nam cống hiến lâu dài cho nền toán học trong nước.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải cũng từng được trao Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức (DFG) vào năm 2006.