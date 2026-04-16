Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển

TPO - Những khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển của tỉnh Quảng Ngãi có tổng sức chứa gần 9,2 triệu m3.

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa ban hành quyết định công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển.

Theo đó, danh mục được công bố gồm 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, khu vực 1 nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra) thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích khoảng 500ha, độ sâu từ 62,5m đến 64,3m, với khả năng tiếp nhận khoảng 6,5 triệu m3 chất nạo vét.

Khu vực 2 thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, nằm trong phạm vi 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra), diện tích khoảng 100 ha, độ sâu từ 22,2 m đến 26,2 m, khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 1 triệu m3.

Khu vực 3 nằm trong phạm vi vùng biển 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra) thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, diện tích khoảng 150 ha, độ sâu từ 62,6 m đến 64,9m, với khả năng tiếp nhận khoảng 1,7 triệu m3 chất nạo vét.

Quảng Ngãi yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện nhận chìm chất nạo vét.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&MT chủ trì thẩm định, tham mưu việc chấp thuận khu vực nhận chìm; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Hằng năm, cơ quan này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường tại các khu vực đã được cấp phép.

Bên cạnh đó, các lực lượng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động nạo vét và nhận chìm chất nạo vét ở biển theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chìm chất nạo vét ở biển, phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, bao gồm đánh giá tác động môi trường, xin cấp phép nhận chìm và chỉ được triển khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Việc nhận chìm phải đúng vị trí, khối lượng, thời gian và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và các quy định pháp luật liên quan.

​