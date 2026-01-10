Quảng Ngãi có hơn 5,6 triệu m³ chất nạo vét cần nhận chìm

TPO - Đơn vị tư vấn đánh giá, giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi có hơn 5,6 triệu m³ chất nạo vét cần nhận chìm. Khối lượng rất lớn này đòi hỏi phải được tính toán, quy hoạch tổng thể vị trí, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế tối đa tác động đến môi trường.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo quyết định công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp do ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, trong bối cảnh địa phương đang triển khai Nghị định số 57/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa.

Quang cảnh cuộc họp.

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm chất nạo vét ở biển từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025”. Đồng thời tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia khoa học.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, tổng nhu cầu nhận chìm chất nạo vét trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 vượt 5,6 triệu m³. Trên cơ sở đối chiếu hiện trạng quy hoạch và đánh giá tác động môi trường, đơn vị tư vấn đề xuất 4 khu vực với 5 điểm tiếp nhận và nhận chìm, gồm: Dung Quất (2 điểm), Sa Kỳ, Sa Huỳnh và Lý Sơn.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Sở NN&MT tiếp thu đầy đủ ý kiến, phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, trong đó phải đánh giá tổng thể tác động môi trường của toàn bộ khu vực nạo vét và các vị trí nhận chìm, đặc biệt là khu vực trên biển.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và chuyên gia môi trường để hoàn thiện danh mục khu vực, bảo đảm đúng quy định và có tính khả thi cao.

Ông Hiển cũng lưu ý đơn vị tư vấn cần rà soát, đối chiếu với các quy hoạch hiện hành, tránh chồng lấn, không ảnh hưởng đến các khu vực quy hoạch chuyên ngành, nhất là ngành dầu khí và điện lực.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu so sánh, đánh giá để lựa chọn vị trí tối ưu, gắn với dự báo khối lượng chất nạo vét cho toàn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường.