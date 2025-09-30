Nạo vét cảng Mỹ Á, thông luồng xong lại ‘mọc’ núi cát khổng lồ

TPO - Luồng lạch cảng Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) vừa được nạo vét thông thoáng, tàu thuyền ra vào dễ dàng hơn. Thế nhưng, sau nạo vét, hàng chục nghìn mét khối cát lại chất thành “núi” nằm án ngữ ngay cửa biển, khiến người dân bức xúc vì bụi cát và nguy cơ ô nhiễm.

Cảng Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) là cảng cá loại II, luồng lạch ra vào cảng bị bồi lấp nặng, khiến tàu thuyền, đặc biệt là tàu công suất lớn gặp khó, dễ bị mắc cạn khi cập cảng. Thực tế một số tàu đã buộc phải “ly hương” đến các cảng cá khác để neo đậu vươn khơi.

Trước thực trạng này, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai dự án nạo vét, thông luồng vào cảng Mỹ Á với quy mô chiều dài 300 mét, chiều rộng đáy luồng 60 mét, sâu 4 mét (theo hệ cao độ Quốc gia), khối lượng nạo vét dự kiến 90.000m3. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và 2025 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng.

Trước khi chưa được nạo vét, tàu thuyền có công suất lớn ra vào cảng Mỹ Á thường xuyên bị mắc cạn.



Dự án được triển khai vào đầu năm 2025. Đến nay, việc nạo vét, thông luồng đã hoàn tất, đảm bảo tàu thuyền ra vào thông suốt. Tuy nhiên, dự án vừa xong, người dân chưa kịp mừng thì họ lại đối diện một vấn đề mới, đó là núi cát “khổng lồ” trong quá trình nạo vét được đổ, chất đống tại vị trí không đúng quy định, gây mất mĩ quan bờ biển và nguy cơ ô nhiễm cho các hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, số cát được nạo vét được chuyển về khu vực sát Trạm kiểm soát Biên phòng Phổ Quang (thuộc Đồn Biên phòng Phổ Quang, BĐBP Quảng Ngãi) tạo nên một “núi cát” cao ngất, chiếm diện tích hàng trăm mét vuông.

Luồng lạch ra vào cảng Mỹ Á sau khi được nạo vét.

Núi cát trắng xóa, gặp gió lớn lập tức bị thổi tung mù mịt. “Chỉ cần một cơn gió mạnh là bụi cát bay vào nhà, bám vào quán xá, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và buôn bán”, một người dân sống gần khu vực cho biết. Không chỉ mất mỹ quan, khối cát này còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và lãng phí tài nguyên.

Ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu thừa nhận tình trạng trên xuất phát từ quá trình thi công nạo vét, thông luồng cảng Mỹ Á do Ban Quản lý các cảng cá tỉnh thực hiện.

Núi cát "khổng lồ" được thải ra sau quá trình nạo vét, nằm án ngữ ngay cửa biển.

Núi cát "khồng lồ" cao gần bằng trụ điện.

“Ban đầu, phương án đã thống nhất là đổ cát trong quá trình nạo vét tại vị trí này. Nhưng do khối lượng quá lớn, nên UBND phường đã có văn bản gửi Ban Quản lý cảng cá đề nghị có phương án xử lý di dời, san gạt hay tổ chức đấu giá để tận dụng tránh lãng phí. Sau đó, phía đơn vị đã đến khảo sát và đang đề xuất phương án xử lý.

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, về phương án xử lý núi cát này, Ban sẽ san rải lượng cát ra trên diện tích khoảng 1,4ha bờ biển đã được cấp phép để đảm bảo vừa giải quyết đống cát, vừa đảm bảo mỹ quan và môi trường. Công tác này đang chuẩn bị để triển khai sớm nhất, không để ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.