5 đối tượng bị khoá SIM sau 15/4, bạn có tên trong danh sách không?

TPO - Thông tư 08/2026 yêu cầu toàn bộ thuê bao di động phải xác thực, đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 15/4. Những trường hợp không chuẩn hóa, không xác thực sinh trắc học có thể bị khóa SIM theo lộ trình, thậm chí thu hồi số.

Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ban hành ngày 31/3 quy định chi tiết về quản lý viễn thông và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Trọng tâm hướng đến xác thực thông tin di động mặt đất và xử lý những thuê bao không chuẩn xác.

Các nhà mạng có trách nhiệm rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu và áp dụng biện pháp xử lý, cao nhất là chấm dứt hợp đồng. Quá trình khóa dịch vụ được thực hiện theo từng giai đoạn tùy theo trường hợp khác nhau. Người dân cần lưu ý và thực hiện những thay đổi để không bị khóa SIM sau ngày 15/4.

5 đối tượng có thể bị khoá SIM

Trường hợp thứ nhất liên quan đến việc thay đổi thiết bị di động. Hệ thống nhà mạng sẽ tự động ghi nhận khi khách hàng tháo SIM và lắp vào một chiếc điện thoại mới và gửi yêu cầu xác thực danh tính.​

Người dùng có thời gian chờ tối đa 2 giờ để thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc VNeID. Nếu không thực hiện, số SIM sẽ bị khoá dịch vụ một chiều, sau 30 ngày sẽ khoá hai chiều và thu hồi số trong 5 ngày kế tiếp.

Thứ hai, người dùng vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số cần cập nhật thông tin sang thẻ căn cước mới đồng thời bổ sung hình ảnh sinh trắc học khuôn mặt hiện tại. Loại giấy tờ cũ không còn liên thông tốt với hệ thống cơ sở dữ liệu mới và cần thay đổi trong thời gian 60 ngày.

Thông tư cũng quy định doanh nghiệp viễn thông tạm dừng dịch vụ cho cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng trên ứng dụng VNeID. Trước đó, người dùng sẽ nhận được thông báo liên tục trong 5 ngày để nhắc nhở thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của chủ thuê bao.

Ngoài ra, các trường hợp thông tin thuê bao không khớp dữ liệu quốc gia sẽ được phân loại sang nhóm thông tin chưa đầy đủ. Nhà mạng sẽ đối soát dữ liệu với Bộ Công an và gửi thông báo cho cá nhân thuộc loại trên. Khi này, khách hàng có 60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật lại thông tin.

Quy định cũng áp dụng lên mọi đối tượng người dùng. Người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam sử dụng hộ chiếu cá nhân để đăng ký SIM di động cũng cần xác thực lại thông tin lưu trữ trên hệ thống trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực.

Hiện nay, người dân có thể tra cứu số điện thoại cá nhân qua VNeID bằng cách chọn mục Ví giấy tờ -> Số điện thoại. Nếu phát hiện số máy lạ mình không đứng tên, hãy ấn nút báo cáo vi phạm trên ứng dụng để nhà mạng gửi thông báo đến số điện thoại bị phản ánh.

Trong trường hợp muốn kiểm tra thông tin cá nhân trước thời hạn, người dùng có thể nhắn tin theo cú pháp “TTTB Căn cước công dân” gửi đến tổng đài 1414, hoặc “TTTB Chứng minh nhân dân” gửi 1414 nếu vẫn sử dụng số chứng minh nhân dân cũ.

Sau vài giây, hệ thống sẽ phản hồi với đầy đủ thông tin thuê bao như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ, nơi cấp, ngày cấp… Nếu dữ liệu này trùng khớp với thông tin cá nhân hiện tại, thuê bao được xem là hợp lệ.

Nhà mạng khuyến nghị không chờ “giờ G”

Các nhà mạng lớn khuyến cáo người dùng nên chủ động chuẩn hóa thông tin sớm, thay vì chờ đến khi nhận tin nhắn cảnh báo khóa SIM.

Trường hợp thuê bao đứng tên hộ (người thân), cần đến trực tiếp điểm giao dịch để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Nếu gặp khó khăn khi thao tác, người dùng có thể mang theo căn cước công dân gắn chip đến các cửa hàng hoặc điểm hỗ trợ của nhà mạng để được hướng dẫn miễn phí.