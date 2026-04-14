Hai gấu chó đầu tiên về trung tâm cứu hộ ở Huế sau hành trình 900 km

TPO - Sau hành trình vận chuyển gần 900 km từ TPHCM ra TP Huế, 4 cá thể gấu được cứu hộ, trong đó có 2 gấu chó đầu tiên tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, đánh dấu bước phát triển quan trọng của cơ sở này.

Ngày 13/4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm TPHCM và Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP. Huế) cứu hộ 4 cá thể gấu do một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã (TP. Huế).

Khám sức khỏe cho gấu được cứu hộ trước khi chuyển về Huế.

Các cá thể gấu được gây mê, vận chuyển bằng lồng chuyên dụng, di chuyển quãng đường khoảng 900 km từ TPHCM ra Huế. Sau khi tiếp nhận, gấu được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập môi trường bán tự nhiên.

Một trong hai cá thể gấu chó được cứu hộ và chuyển về trung tâm ở Bạch Mã (TP. Huế).

Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, các cá thể gấu đều lớn tuổi, từng sống lâu trong điều kiện nuôi nhốt nên sẽ được xây dựng lộ trình chăm sóc riêng theo tiêu chuẩn thú y và phúc lợi động vật. Vườn Quốc gia Bạch Mã cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp nhận và chăm sóc.

Di chuyển gấu ra khỏi khu vực nuôi nhốt để chuyển về Huế.

Bốn cá thể gồm 2 gấu ngựa và 2 gấu chó, đều trên 20 năm tuổi, đã được gắn chip quản lý từ năm 2005. Đáng chú ý, đây là 2 cá thể gấu chó đầu tiên được tiếp nhận tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã, mở rộng năng lực cứu hộ loài này tại khu vực miền Trung.

Một trong hai cá thể gấu ngựa được cứu hộ lần này.

Trong số này một cá thể gấu chó bị mù mắt trái, một cá thể gấu ngựa cái bị cụt bàn chân phải. Các cá thể được đặt tên Durian, Mangosteen, Jackfruit và Langsat.

Đưa gấu lên xe tải để di chuyển về Huế.

Đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của Tổ chức Động vật Châu Á. Đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam; hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể đang được nuôi nhốt. Việc tự nguyện chuyển giao gấu được xem là tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi gấu.