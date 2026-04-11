Nữ giáo sư Việt Nam nhận Huân chương Cành cọ danh giá của Pháp

Nguyễn Hoài
TPO - GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vừa được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng sĩ quan - một trong những phần thưởng cao quý và lâu đời nhất của Chính phủ Pháp.

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vừa tổ chức buổi Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những phần thưởng cao quý và lâu đời nhất của Chính phủ Pháp, được Hoàng đế Napoléon I thiết lập từ đầu thế kỷ XIX nhằm vinh danh các nhà khoa học, nhà giáo dục và những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển tri thức, giáo dục cũng như lan tỏa văn hóa Pháp ngữ trên toàn thế giới.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ngài Olivier Brochet chia sẻ tại buổi lễ, Chính phủ Pháp đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của GS.TS Đinh Thị Mai Thanh đối với quá trình xây dựng và phát triển USTH.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh chụp ảnh cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ngài Olivier Brochet.

Chính phủ Pháp quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Sĩ quan (Officier), thay vì hạng Hiệp sĩ theo thông lệ nhằm thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đặc biệt những cống hiến quan trọng của bà đối với USTH cũng như việc thúc đẩy hợp tác giáo dục - nghiên cứu giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Pháp khẳng định USTH là mô hình đại học độc đáo tại châu Á, đồng thời là biểu tượng tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp. Đây là mô hình kiểu mẫu về hợp tác giáo dục mà Pháp mong muốn phát triển với các quốc gia khác trên thế giới.

Đại sứ Pháp nhấn mạnh GS.TS Đinh Thị Mai Thanh không chỉ là một nhà khoa học nữ tiêu biểu mà còn là một nhà quản lý xuất sắc. Tấm gương của bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa động lực và góp phần khích lệ phụ nữ dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh phát biểu sau khi nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm.

Tại buổi lễ, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh chia sẻ, bà vô cùng vinh dự và tự hào được đón nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm cao quý của Chính Phủ Pháp. Phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là một khoảnh khắc của sự tri ân và hồi tưởng hành trình gắn bó sâu sắc với giáo dục, khoa học và tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Pháp.

Mối lương duyên giữa GS.TS Đinh Thị Mai Thanh với nước Pháp bắt đầu từ năm 1994 khi bà công tác tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (nay là Viện Khoa học Vật liệu), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tại đây, bà có cơ hội tham gia nhiều dự án với Pháp nhằm đào tạo đội ngũ nhà khoa học trẻ về lĩnh vực vật liệu và lớp phủ chống ăn mòn. Bà được trao học bổng của Chính phủ Pháp theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Paris VI.

Đồng nghiệp, cộng sự tham dự Buổi lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS Đinh Thị Mai Thanh.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 2003 và trở về Việt Nam, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh tiếp tục tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu LIA giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp.

Từ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình học tập và làm việc với các đối tác Pháp, năm 2016, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lựa chọn và tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia quản lý tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - ngôi trường được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Tháng 9 năm 2019, bà được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng USTH.

#GS.TS Đinh Thị Mai Thanh #Huân chương Cành cọ #USTH #Hợp tác Pháp Việt #Nghiên cứu khoa học #Giáo dục

