Đàn sếu đầu đỏ trở lại Khu bảo tồn Phú Mỹ

Nhật Huy
TPO - Ba cá thể sếu đầu đỏ đáp xuống cánh đồng cỏ năng, cỏ bàng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) giữa mùa di cư, tiếp nối tín hiệu tích cực về sự phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước nơi đây.

Ngày 14/4, đàn sếu gồm 3 cá thể đáp xuống cánh đồng cỏ năng, cỏ bàng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ. Khu vực này đã hình thành củ năng sau thời gian nước rút - nguồn thức ăn ưa thích của sếu đầu đỏ.

z7724852569446-2626bbdc23355b8218ca011835865f65-3450.jpg
Ba cá thể sếu đầu đỏ kiếm ăn trên cánh đồng cỏ năng, cỏ bàng tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang).

Ông Lâm Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn cho biết, trước đó 4 ngày, một đàn sếu 26 con đã bay quần thảo nhiều giờ quanh khu vực. Đây là tập tính thám thính đặc trưng của loài trước khi quyết định hạ cánh kiếm ăn trong mùa di cư.

“Hy vọng vài ngày tới, chúng sẽ quay lại với số lượng đông hơn”, ông Tuấn nói.

Năm trước, sếu từng trở về Phú Mỹ, ban đầu có 4 cá thể, sau đó tăng lên 9 con và lưu lại đến hết mùa di cư vào tháng 5.

Theo các chuyên gia, việc sếu đầu đỏ liên tục quay lại các khu bảo tồn của Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng là chỉ dấu quan trọng, cho thấy hệ sinh thái nơi đây đang được phục hồi, bảo đảm nguồn thức ăn và môi trường an toàn cho loài chim quý hiếm.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ diện tích khoảng 2.700ha, trong đó vùng lõi hơn 1.066 ha. Tuy nhiên, diện tích do đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ chỉ khoảng 957 ha, phần còn lại do hai doanh nghiệp trồng tràm quản lý.

Nhật Huy
#An Giang #sếu đầu đỏ #Khu bảo tồn Phú Mỹ

