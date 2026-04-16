Hà Nội: 2 chỉ huy và 14 cán bộ công an phường 'không hoàn thành nhiệm vụ' vì để vi phạm trật tự đô thị, ùn tắc

TPO - Một Trưởng Công an phường và một Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3/2026 ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 3/2026, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép...

Hình ảnh hàng quán kê bàn ghế ra vỉa hè tràn lan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị vẫn chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Một số nơi vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi phổ biến như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định…

Để khắc phục, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, với các hình thức xử lý từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Cụ thể, đối với vi phạm trật tự đô thị để tồn tại, tái vi phạm trên địa bàn yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm (3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ đề nghị xếp vào diện "không hoàn thành nhiệm vụ", 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ xem xét công tác cán bộ).

Đối với người đứng đầu cấp ủy địa phương, phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nếu để tái vi phạm nhiều lần, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Với tinh thần đó, thời gian qua, một số chỉ huy, cán bộ tại một số đơn vị công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành.

Điển hình, tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội, việc gắn trách nhiệm lực lượng Công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị trên địa bàn không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, thực chất và lâu dài. Thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm kỷ cương và xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.