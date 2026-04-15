Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng

Hoài Nam
TPO - Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong vụ án đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc.

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong vụ án đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người” và “Đánh bạc”.

Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), do các nghi phạm người nước ngoài cầm đầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú, khai nhận trong thời gian sinh sống tại Lào đã cùng một đối tượng người Trung Quốc tên A Hào (không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

base64-177624272658540905801jpeg.jpg
117 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị đưa ra xét xử.

Cụ thể các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản. Từ lời khai của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào điều tra, triệt xóa đường dây này.

Quá trình mở rộng điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn liên quan đến các hành vi “Mua bán người” và “Đánh bạc”. Cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan.

Tại phiên tòa, 117 bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử tuyên phạt 117 bị cáo về các tội danh nêu trên. Trong đó, 54 bị cáo bị phạt tù giam với tổng mức án 384 năm; 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội.

