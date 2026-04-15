Mang ma túy, chống đối CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

TPO - Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, H. có hành vi chống đối và bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần chứa ma túy đá.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đang làm việc với đối tượng H.T.H. (29 tuổi, trú TPHCM) có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào tối 13/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km1820+500 (phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện H.T.H. (29 tuổi, trú TPHCM) điều khiển xe mô tô biển số 61L2-74xx có dấu hiệu khả nghi.

Công an khống chế đối tượng H.T.H. cùng tang vật (ảnh: CACC)

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, H. không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế đối tượng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của H. có 2 bịch nilon, mỗi bịch chứa 1 viên tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Ban đầu đối tượng không hợp tác. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh, H. đã thừa nhận số tinh thể trên là ma túy đá, mua tại khu vực Long Hải, TPHCM với giá 300 nghìn đồng để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và bàn giao H.T.H. cùng hồ sơ, vật chứng cho Công an phường Long Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.