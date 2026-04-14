Video: Tài xế xe tải vượt ẩu bất chấp nguy hiểm bị công an mời làm việc

Văn Quân
TPO - Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.C. (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Phòng CSGT Đồng Nai, trước đó, vào khoảng 9h54 ngày 6/4, tại khu vực đầu cầu Thác Mẹ trên tuyến ĐT.741 (phường Phước Long), xe tải do ông C. điều khiển đã thực hiện hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, tài xế này điều khiển phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều ngay khu vực cầu, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông theo hướng đối diện.

Hình ảnh tài xế xe tải vượt ẩu bị camera hành trình người dân ghi lại (ảnh chụp màn hình)

Toàn bộ hành vi vi phạm được người dân ghi lại và phản ánh đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và mời tài xế đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N.V.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt không thực hiện hành vi vượt xe tại các vị trí nguy hiểm như cầu, đường cong, khuất tầm nhìn nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Video tài xế xe tải vượt ẩu và "cái kết đắng" (video: CACC)
#giao thông #đồng nai #vượt ẩu #cảnh sát #tai nạn

