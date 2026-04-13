Xe điện dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường ô tô Việt

TPO - Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, trong quý đầu năm 2026, xe điện chiếm tới một phần ba doanh số ô tô bán ra trên toàn thị trường.

Theo số liệu báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô trong nước đã có sự khởi sắc sau giai đoạn tháng 2 trầm lắng.

Cụ thể, VAMA cho biết tổng doanh số của các đơn vị thành viên trong tháng 3 đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng liền trước và đạt đỉnh từ đầu năm. Trong khi đó, Hyundai Thành Công công bố doanh số bán ô tô trong tháng 3 đạt 4.546 chiếc, tăng 47,5% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, gây ấn tượng hơn cả lại là nhóm xe thuần điện. Theo đó, VinFast vừa lập kỷ lục mới về lượng xe bán ra trong tháng một tháng tại Việt Nam, khi đã bàn giao 27.609 xe ô tô điện trên toàn quốc trong tháng 3.

Con số này tăng gần gấp 3 lần tháng trước (9.903 chiếc) và tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó giúp hãng xe Việt tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số toàn thị trường.

Cộng chung số liệu của VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam trong quý I năm 2026 ước tính đã tiêu thụ khoảng 162.000 ô tô các loại. Đáng chú ý, xe điện chiếm tỷ trọng lên tới khoảng 33% trên tổng số, tức cứ khoảng 3 ô tô bán ra thị trường thì có một chiếc là xe điện.

Con số cho thấy mảng xe thuần điện nước ta đang ngày càng phát triển, vươn lên trở thành loại phương tiện dẫn dắt thị trường ô tô trong nước.

Mặt khác, doanh số xe điện tăng cao cũng phản ánh thị hiếu người dùng trong nước đang có sự chuyển dịch, ngày càng nghiêng về các dòng xe thân thiện với môi trường, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường gần đây.

Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 3 với 6.795 chiếc.

Điều này cũng thể hiện ở bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất quý I. Cụ thể, có tới 5 mẫu xe trong top 10 mẫu xe doanh số cao nhất từ đầu năm là xe thuần điện đến từ VinFast, trong đó có 4 xe dẫn đầu bảng gồm Limo Green (12.471 xe), VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.556 xe) và VF 6 (6.679 xe).

Bên cạnh xe thuần điện, mảng xe hybrid cũng đang có những bước tiến đáng chú ý. Trong tháng 3 vừa qua, VAMA ghi nhận 3.143 chiếc xe hybrid được bán ra, tăng 181% so với tháng liền trước.

Kết quả góp phần nâng doanh số xe hybrid từ đầu năm lên thành 5.125 xe, tăng trưởng tới 100% so với quý I/2025 Thị phần của mảng này tính trong VAMA cũng đang mở rộng, tăng từ 3,3% lên thành 5,4% trong 3 tháng đầu năm 2026.

Doanh số xe hybrid tăng mạnh thời gian qua được thúc đẩy nhờ các đợt giảm giá từ nhà sản xuất trên cơ sở ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid tự sạc từ đầu 2026. Bên cạnh đó, tình hình giá nhiên liệu tăng cao cũng thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng dòng xe lai này.

Toyota Corolla Cross HEV dẫn đầu doanh số xe hybrid từ đầu năm 2026.

Về thương hiệu, các hãng xe Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki tiếp tục dẫn dắt mảng xe hybrid. Trong đó, Toyota có doanh số cao nhất trong phân khúc nhờ các mẫu xe chủ lực như Corolla Cross HEV (1.179 xe), Innova Cross HEV (1.119 xe) hay Yaris Cross HEV (561 xe).

Honda Việt Nam cũng ghi nhận những con số khả quan với 665 xe CR-V e:HEV và 354 xe HR-V e:HEV bán ra từ đầu năm. Trong đó doanh số của dòng CR-V hybrid tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự hiệu quả của chiến lược chuyển sang lắp ráp nội địa.

Về phần Suzuki, đầu tàu của hãng này vẫn là XL7 Hybrid với doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 779 chiếc, tăng 35%. Ngoài ra, nhà sản xuất Nhật Bản còn cung cấp 2 mẫu hybrid nhẹ khác là Swift và Fronx.

Việc các mẫu hybrid đạt doanh số ổn định cho thấy bên cạnh xe điện, người tiêu dùng cũng có xu hướng lựa chọn các mẫu xe lai xăng-điện, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà không bị ràng buộc bởi hạ tầng sạc.

Đây cũng chính là lý do cả Toyota và Honda quyết định lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Cũng từ đầu năm nay, thị trường Việt đón nhận thêm nhiều mẫu mã/phiên bản hybrid mới đáng chú ý như Geely EX5 PHEV, Omoda C5 SHS-H, Volvo XC90 facelift hay Range Rover Evoque PHEV và Range Rover Sport PHEV đời 2026. Trong thời gian tới, danh sách này dự kiến sẽ còn được nối dài thêm, góp phần tăng sức nóng cho phân khúc xe hybrid tại Việt Nam.